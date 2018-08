OMICIDIO CHOC A CAVARZERE: DONNA UCCISA DI BOTTE DAL MARITO/ Ultime notizie: frase-presentimento su Facebook

Cavarzere, uccide la moglie picchiandola brutalmente: arrestato un uomo che era ai domiciliari. Ultime notizie Venezia, non risultano problemi di coppia

08 agosto 2018 - agg. 08 agosto 2018, 15.57 Carmine Massimo Balsamo

Immagine di repertorio (Pixabay)

Nuovo caso di femminicidio, oggi, a Cavarzere in provincia di Venezia, dove una donna di 37 anni è stata massacrata di botte fino alla morte dall'uomo che diceva di amarla, il marito. L'omicidio si è consumato questa mattina al culmine dell'ennesima discussione al termine della quale Natalino Boscolo Zemello ha deciso di scagliare tutta la sua violenza sulla moglie, picchiandola selvaggiamente prima di dare lui stesso l'allarme. Secondo le prime indiscrezioni rivelate da Il Gazzettino, la lite sarebbe esplosa in giardino mentre il delitto choc si sarebbe compiuto nell'abitazione dove sarebbero state trovate tracce di sangue in vari punti. Un ulteriore elemento che confermerebbe l'ipotesi iniziale secondo la quale la donna avrebbe tentato - seppur invano - di fuggire alla furia del suo assassino. Nonostante i frequenti ed ormai radicati dissidi familiari, la vittima in passato non aveva mai sporto denuncia contro il marito violento ma su Facebook aveva lasciato intuire che c'era qualcosa che non andava. Solo un anno fa infatti scriveva sulla sua pagina social: "La vita ci dà brutte cose". Una frase apparentemente banale ma che oggi suona come l'ennesima richiesta di aiuto inascoltata. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

LA VITTIMA HA PROVATO A SCAPPARE

L'ha picchiata fino ad ucciderla, a pugni e forse anche con una sedia. L'omicidio choc è avvenuto a Cavarzere e la vittima è una donna di 37 anni, Maila Beccarello, moglie dell'assassino, Natalino Boscolo Zemello. Il delitto si è consumato questa mattina. La coppia aveva da tempo dissidi familiari, ma non sono emerse denunce da parte della donna. Sarebbe scoppiata una lite in giardino, ma il delitto si sarebbe consumato in casa. Come riportato dal Gazzettino, sono state trovate estese tracce di sangue in più parti dell'abitazione, a conferma che la donna ha cercato inutilmente di scappare dal suo assalitore, senza purtroppo riuscirci. L'uomo, agli arresti domiciliari per tentata estorsione, si è arreso senza fare resistenza ai carabinieri. L'uomo, che aveva chiamato i soccorsi per sua moglie dopo averla brutalmente pestata, è stato portato nella caserma di Chioggia, mentre i militari ultimavano i rilievi sul luogo dell'omicidio. (agg. di Silvana Palazzo)

PRECEDENTI PER ESTORSIONE

E’ Natalino Boscolo Zemello l’autore del femminicidio di questa mattina a Cavarzere, nel Veneziano: l’uomo ha ammazzato la compagna Maila Beccarello massacrandola di botte. Come vi abbiamo raccontato, è stato l’uomo ad allertare le forze dell’ordine di quanto successo: confuso, ha affermato che la moglie trentasettenne stava male. Nonostante i tentativi di rianimazione, per la donna non c’è stato nulla da fare. L’uomo era agli arresti domiciliari dal 20 luglio 2017: aveva patteggiato una pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione per un reato di estorsione. Boscolo Zemello, ex pescatore, aveva tentato di chiedere denaro a un conoscente con l’utilizzo di un’arma: la somma gli serviva come risarcimento di un investimento subito con un furgone a cui aveva partecipato anche la vittima della tentata estorsione. Come sottolineato da Il Gazzettino, infine, i due coniugi avevano da tempo dissidi familiari. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

CAVARZERE, UCCIDE MOGLIE A BOTTE

Cavarzere, uccide la moglie picchiandola brutalmente: arrestato un uomo di 35 anni. Il violento femminicidio ha avuto luogo nel Veneziano, vittima una donna di 37 anni: secondo quanto riportato da Venezia Today, la tragedia si è consumata all’alba di oggi, mercoledì 8 agosto 2018, in via Regina Margherita. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire con esattezza quanto accaduto, ma il quadro a disposizione sembra già molto chiaro: la donna è stata ammazzata a botte, con l’uomo che ha messo fine alla vita della compagna a mani nude. Entrambi sono italiani ed è stato lo stesso uomo a contattare i soccorsi: sul posto immediatamente i sanitari del 118 ma per la donna non c’è stato nulla da fare, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dopo alcuni tentativi di rianimazione.

FEMMINICIDIO A CAVERZERE

Il Corriere del Veneto rivela che la vittima si chiamava Maila Beccarella, mentre l’omicida è Natalino Boscolo Zemello. Proseguono le indagini degli investigatori, con il trentacinquenne che era detenuto in regime di arresti domiciliari: doveva scontare la condanna patteggiata a un anno e otto mesi di reclusione per tentata reclusione. Venezia Today evidenzia invece che non sono stati registrati ultimamente problemi di coppia: nessuna denuncia per maltrattamenti, così come non ci sono state segnalazioni di litigi da parte del vicino. Non è da escludere, sottolineano gli inquirenti, che possa essersi trattato di un raptus. Natalino Boscolo Zemello è stato arrestato dai militari con l’accusa di omicidio e condotto in caserma. Secondo le ultime indiscrezioni, nel corso della chiamata al 118 avrebbe parlato di una furiosa lite.

