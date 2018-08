Celle Ligure, lasciano figli soli a casa: danno fuoco all'appartamento per gioco/ Denunciati genitori e la zia

Immagine di repertorio (LaPresse)

Celle Ligure, lasciano figli soli a casa: danno fuoco all'appartamento per gioco. Questo quanto accaduto nella nota località marittima in provincia di Savona, con i genitori dei due ragazzini e la zia che sono stati denunciati per abbandono dei minori. Ricostruiamo quanto accaduto: come sottolineato da Il Secolo XIX, tutto è accaduto nel giro di una manciata di minuti, con i genitori e la zia dei due ragazzini che si sono allontanati dall’abitazione per fa una passeggiata. I due ragazzini, uno di 14 anni e l’altro di 13 anni, sono rimasti da soli all’interno della casa affittata appositamente per le vacanze: il portale sottolinea che probabilmente i due si stavano annoiando e hanno pensato bene di buttare a terra dell’alcol e di dargli fuoco. Una bravata che è costata cara: le fiamme hanno infatti attaccato i mobili di legno presenti all’interno dell’appartamento e si sono autoalimentate.

GENITORI E ZIA DENUNCIATI PER ABBANDONO DI MINORI

Ad evitare il peggio è stato un vicino di casa della famiglia, a Celle Ligure per trascorrere dei giorni di vacanza al mare: l’uomo ha sentito l’odore acre del fumo e, riporta ilsecoloxix.it, è riuscito a farsi aprire la porta dai due ragazzi, contenendo le fiamme prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti in seguito i carabinieri: i due ragazzini, visibilmente sotto choc per quanto successo, hanno raccontato la dinamica dei fatti. I due genitori, rispettivamente di 56 e 60 anni, insieme alla zia, sono ora denunciati a piede libero per abbandono di minori. Rsvn.it sottolinea che l’appartamento di via Cassini, bonificato e messo in sicurezza dai vigili del fuoco, è rimasto fortemente danneggiato. I due ragazzini non sono rimasti feriti o intossicati fortunatamente, ma la loro bravata per combattere la noia avrebbe potuto avere risvolti molto più seri…

