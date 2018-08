Crema, rapina a portavalori: presi 2 malviventi/ Ultime notizie Castelleone: terzo membro della banda in fuga

Crema, rapina a portavalori: presi due malviventi, si cerca un terzo membro della banda ancora in fuga. Carabinieri in azione a Castelleone dove è avvenuta la cattura.

08 agosto 2018 Emanuela Longo

Crema, rapina a portavalori: presi due malviventi (LaPresse)

Quella di oggi, mercoledì 8 agosto, è stata una calda giornata d'estate all'insegna dell'azione a Crema, dove una banda composta da tre malviventi ha messo a segno nella mattinata odierna una rapina a un furgone portavalori. I tre presunti responsabili, dopo il colpo si sono dati alla macchia ma per due di loro la fuga è terminata a Castelleone, comune in provincia di Cremona, dopo un arduo inseguimento da parte dei carabinieri di Crema. Stando a quanto riferito da La Provincia di Cremona nell'edizione online, l'auto con a bordo i presunti rapinatori è stata intercettata intorno a mezzogiorno nei pressi del santuario. Uno dei fuggitivi è stato prontamente arrestato mentre gli altri due uomini sono riusciti a dileguarsi nuovamente facendo perdere le loro tracce nei campi di granturco. Le ricerche sono quindi proseguite con l'ausilio di un elicottero e dei cani addestrati.

CACCIA AL TERZO FUGGITIVO

Poco dopo l'arresto del primo presunto rapinatore, responsabile del colpo ad un furgone portavalori nel cremasco, anche un secondo uomo è stato preso. Si tratta di un italiano di 55 anni intercettato grazie al lavoro condotto dai carabinieri, con l'aiuto dei cani addestrati, dell'elicottero e dei droni, sempre più impiegati in operazioni di tale portata. La caccia ai responsabili non è però terminata in quanto si cerca attualmente il terzo uomo fuggitivo. Come spiega CremaOggi.it, i tre malviventi erano a bordo di una Toyota Yaris, poi abbandonata per fuggire a piedi tra i campi nel tentativo di seminare i carabinieri. I primi due presunti rapinatori sono entrambi italiani e la loro cattura è avvenuta, a distanza di un'ora l'uno dall'altro, tra le 13.30 e le 14.30. L'attività di ricerca però prosegue fino all'attesa cattura del terzo uomo.

