Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, oggi 8 agosto: i numeri vincenti (231/2018)

08 agosto 2018 Silvana Palazzo

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto

Bollino rosso non solo sul meteo ma anche per l'estrazione di SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto che ogni mercoledì mette in palio tutto il montepremi in un'unica sera.. L'appuntamento con la fortuna è per oggi, mercoledì 8 agosto. Se vi state preparando per partire, ricordatevi che la dea bendata continua il suo viaggio. La nuova tappa è in programma con la nuova estrazione. Mettetevi allora in gioco, soprattutto ora che si hanno più numeri da giocare e più possibilità di vincere. Si possono scegliere 12 numeri su 90, ma bisogna indovinare solo 6 per ottenere la vincita più ricca. Inoltre, si può anche giocare in abbonamento per più concorsi: in questo modo la stessa giocata verrà convalidata per il numero di concorsi consecutivi, fino a un massimo di 5, che avrai selezionato. Siete pronti per l'appuntamento di oggi?

VERSO L'ESTRAZIONE DI SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO

Il mese di agosto è partito col botto: nella prima estrazione è stato vinto un “6” da oltre 80mila euro. La Fortuna si è fermata in provincia dell'Aquila portando un 6 da oltre 80mila euro. Il fortunato è un giocatore di Avezzano che ha centrato tutta la combinazione estratta. Un'ondata di fortuna per lui che ora potrà esaudire anche più di un sogno tenuto finora chiuso in un cassetto. Tutto il montepremi del concorso viene distribuito in una sera: quella dell'estrazione. Dove si fermerà oggi la Fortuna? È in viaggio sotto il Sole verso una nuova destinazione. Ma se l'estrazione è accaldata, può anche essere fortunata, pure per i vincitori delle altre categorie di gioco. La valigia dei sogni si è aperta anche per coloro che hanno totalizzato meno punti. Avete scelto almeno 12 numeri su 90? Dopo aver giocato i vostri numeri fortunati potete far partire il countdown, ma prima vi ricordiamo cosa è accaduto la settimana scorsa con i numeri vincenti: 5-6-20-44-60-79. E quindi buona fortuna con l'estrazione di SiVinceTutto!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

