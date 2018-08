Fico contro Salvini: "M5s distante e alternativo a Lega"/ Governo, prese distanze su Tav e migranti

Fico contro Salvini: "M5s distante e alternativo a Lega", il presidente della Camera scuote il Governo. Dalla Tav all'immigrazione, passando per la flat tax: ecco le sue parole

Roberto Fico (LaPresse)

Roberto Fico contro Matteo Salvini: "M5s distante e alternativo a Lega", le dichiarazioni del Presidente della Camera scuotono il Governo. Tra i paladini del movimento pentastellato, Fico ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Repubblica e ha tenuto a ribadire la diversità dei due partiti che formano la maggioranza. Dai migranti alla Tav, passando per la Legge Mancino e la Legge sul caporalato: la terza carica dello Stato ha ribadito la linea di pensiero M5s, sottolineando che sono “forze politiche ben distinte e alternative. Fico ha evidenziato che “la Lega conosce la nostra storia, noi la loro". E nel mirino, seppur mai citato direttamente, sembra finirci il ministro dell'Interno Matteo Salvini, segretario federale del Carroccio. E non è la prima volta: già in occasione della chiusura dei porti il presidente della Camera si scagliò contro il capo del Viminale.

FICO SMARCA M5S DA LEGA

Una differenziazione netta già a partire dal tema immigrazione, con posizioni molto distanti da quelle di Matteo Salvini: "Le vie legali di accesso sono coerenti al cento per cento con la lotta alla tratta degli esseri umani. Un' immigrazione controllata, sostenibile, come avviene in Canada, può portare benefici per tutti. Dove questo non avviene, dove non si integra, crescono lo scontro sociale e la paura". E anche le Grandi opere sono terreno di scontro, con il Movimento 5 Stelle contrario a Tav e Tap a differenza del Carroccio: "Quella contro la Torino Lione è una lotta cui ho partecipato dal 2005. C' è stato un grande lavoro con il movimento no Tav, è una battaglia che non si può dimenticare. Come l' acqua pubblica, cui ho legato la mia presidenza. La legge arriverà presto e mi auguro venga approvata con il più ampio consenso possibile". Sulla Legge Mancino, infine: "Ho già detto che quella legge va mantenuta e ampliata. Non c' è discussione su questo".

