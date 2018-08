SAMSARA, SINDACO GALLIPOLI REVOCA SGOMBERO/ Ultime notizie: “Lido non si tocca e non chiude”

Gallipoli, ordinanza di sgombero per il Samsara. Ma il sindaco frena: “Il lido non chiuderà”. Le ultime notizie sul luogo simbolo della movida salentina

08 agosto 2018 - agg. 08 agosto 2018, 16.41 Silvana Palazzo

Gallipoli, ordinanza di sgombero per il Samsara

Dietrofront del Comune di Gallipoli sullo sgombero del Samsara. All'indomani dell'ordinanza emessa dal dirigente dell'ufficio Urbanistica Paola Vitali, che imponeva 20 giorni di tempo per lo sgombero della spiaggia e il ripristino dello stato dei luoghi, il sindaco ha bloccato tutto. «Io non sapevo nulla. Ha fatto tutto la dirigente, forse su pressione di altri enti. Ma i legali della società ci hanno chiesto di rispettare l'accordo e noi lo faremo», ha dichiarato Stefano Minerva, come riportato da Repubblica. Il Samsara non si tocca e non chiude. Il sindaco però si trova davanti ad un'ordinanza emessa da un ufficio del suo Comune e già anche pubblicata. «Stiamo valutando come affrontare la questione a livello amministrativo». L'atto dovrà essere sospeso o ritirato. «Esiste un accordo tra le parti, tra Comune e legali della società, che prevede che non ci sarà nessuna decisione sino a quando il Consiglio di Stato non emetterà la sentenza», ha ribadito il sindaco di Gallipoli, in riferimento al contenzioso giudiziario di cui vi abbiamo parlato in fondo. (agg. di Silvana Palazzo)

GALLIPOLI, ORDINANZA DI SGOMBERO PER IL SAMSARA

Il Samsara, lido-simbolo della movida salentina è nei guai: il Comune di Gallipoli con un'ordinanza ha tolto tutte le autorizzazioni. Lo stabilimento balneare ha 20 giorni di tempo per procedere con sgombero e ripristino dello stato dei luoghi. Ieri, 7 agosto, è stato annullato il permesso di costruire, rilasciato il 24 febbraio 2012 e quello del 2017. Inoltre, è stata disposta l'inefficacia della Scia edilizia nonché di tutti gli atti connessi e consequenziali. Il Comune ha poi assegnato alla società 20 giorni nei quali sgomberare l'area occupata e ripristinare lo stato dei luoghi. L'ordinanza è stata trasmessa alla Procura della Repubblica di Lecce e alla Soprintendenza di Lecce. Un'estate tormentata per Gallipoli, che ha registrato un forte calo della presenza dei turisti, con la chiusura anche di locali noti come Gondar e Cave. L'allarme era stato lanciato qualche settimana fa dai commerciali.

SAMSARA CHIUDE? IL SINDACO DI GALLIPOLI FRENA

L'amministrazione di Gallipoli già nell'autunno scorso aveva revocato la concessione demaniale al Samsara ritenendo che il lido funzionasse come discoteca oltre che come stabilimento balneare. Su questa vicenda è in atto un contenzioso giudiziario e si attende una decisione da parte del Consiglio di Stato. Il futuro del Samsara è un rebus. Il sindaco di Gallipoli poco fa ha ammesso che il provvedimento della dirigente Paola Vitali contraddice l'iter intrapreso dall'amministrazione. «Abbiamo detto che il Samsara avrebbe potuto lavorare fino alla sentenza del Consiglio di Stato, sentenza che ancora non c'è stata. Il Samsara rimane aperto fino alla data della sentenza, sentenza che rispetteremo ma fino a quando non sarà emessa nessuno può dire che il Samsara dovrà chiudere», ha dichiarato il sindaco Stefano Minerva, come riportato da LecceSette, precisando che dunque il Samsara resterà aperto, ma fino alla sentenza del Consiglio di Stato.

