GIORNATA INTERNAZIONALE DEL GATTO/ Foto e curiosità: oltre 7 milioni di felini nelle case degli italiani

Giornata Internazionale del Gatto oggi, mercoledì 8 agosto: foto, curiosità e perchè fa bene vivere con gli amici a quattro zampe. Social network presi d'assalto.

08 agosto 2018 - agg. 08 agosto 2018, 17.24 Stella Dibenedetto

Giornata Internazionale del Gatto

La giornata internazionale del gatto ci porta a riflettere su quanto importanti siano questi fedeli animali a 4 zamper per gli italiani. Secondo quanto riportato da Il Mattino, nella sua versione online, pare che siano oltre sette milioni e mezzo i felini presenti nel nostro paese. I gatti però non hanno solo questa festa a disposizione durante l'arco dell'anno, va ricordato infatti che il 17 febbraio è la Festa nazionale del gatto, il 17 novembre invece si festeggiano i gatti neri che in alcune culture continuano ad essere visti male come portatori di sfortuna. Andando ad analizzare le curiosità legate all'amore del gatto nel mondo possiamo osservare come questo aniamle domestico viva con l'uomo da quasi diecimila anni soprattutto in Nord America ed Europa. Inoltre risulta essere l'animale più diffuso nelle abitazioni di tutto il mondo, ancor più del cane. (agg. di Matteo Fantozzi)

FOTO E CURIOSITÀ SUGLI AMICI A 4 ZAMPE

Oggi, mercoledì 8 agosto, per gli amanti dei gatti è un giorno speciale. Dopo la Festa del Gatto che si celebra il 17 Febbraio e la giornata dedicata al Gatto Nero che ricade il 17 novembre di ogni anno, si celebra la Giornata internazionale del gatto. Sono sempre di più i felini che condividono la propria vita con gli uomini che, vivendo in loro compagnia, riacquistano anche il sorriso. Il gatto è uno degli animali più amati dagli uomini e più presenti nelle nostre case. La sua autonomia fa sì che, in alcuni casi, venga preferito anche ai cani. Per omaggiare il gatto che, diversamente dai cani, dimostrano meno affetto ai propri padroni con i quali, però, riescono a sviluppare un proprio modo di comunicare, è stata istituita un’altra giornata tutta per lui. I gatti sono venerati sin dall’antichità. Nell’antico Egitto, infatti, venivano preparati al rito della sepoltura insieme ai propri padroni con i quali condividevano anche l’eternità. Pur essendosi adattati alla vita moderna, hanno mantenuto alcune abitudini tradizionali come quella di riposarsi molte ore al giorno. Il motivo? “I gatti passano molte ore al riposo perché sono cacciatori temibili, e questa cosa gli è rimasta nonostante la moderna vita molto più sedentaria. Quindi tesaurizzano il riposo per avere le energie necessarie per cacciare”, spiega la dottoressa Monica Pais, medico veterinario della Clinica Veterinaria Duemari di Oristano come riporta Sky.

GIORNATA INTERNAZIONALE DEL GATTO: SOCIAL NETWORK INVASI

Facebook, Instagram, ma anche Twitter: tutti i social network, oggi, sono invasi da foto dedicati ai gatti che, vivendo in casa, portano benefici a tutta la famiglia. Secondo l’American Veterinary Medical Foundation, infatti, un gatto, oltre a fare compagnia ai proprietari, portano benefici anche a livello fisico. Tenendolo in braccio, pare che si abbassi il rischio di malattia al cuore mentre le fusa aiutano le ossa e i muscoli a guarire da eventuali infortuni. Essendo così importanti nella vita dei proprietari, i gatti diventano così i protagonisti dei social. “

Il cane sarà anche il migliore amico dell'uomo. Ma il gatto è il migliore amico della donna#InternationalCatDay pic.twitter.com/6KzBEfyQzd — L a S o C i O F o B i C a ?????? (@LaSociofobica) 8 agosto 2018

OGGI E #InternationalCatDay

Posterò un video che a me e piaciuto tantissimo

"so romeo er gatto del colosseo e ciò sete"?????????????? pic.twitter.com/lb021W8oPO — elena bulla (@elenabulla1) 8 agosto 2018

"Non si possiede mai un gatto. Semmai si è ammessi alla sua vita".

Dovremmo prendere esempio dai gatti.#InternationalCatDay — GABRIELE VITTORIO (@LoPsihologo) 8 agosto 2018

E poi ci sono quelli/e per cui è #InternationalCatDay tutti i giorni... auguri alle mie belvine straviziate! pic.twitter.com/FMURQJFXc4 — Sofia Marinelli (@TopaM79) 8 agosto 2018

© Riproduzione Riservata.