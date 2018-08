Grandine e trombe d'aria a Cuneo / Foto, Coldiretti: "Nel Salluzzese danni pesantissimi"

08 agosto 2018 - agg. 08 agosto 2018, 13.55 Matteo Fantozzi

Nonostante siamo arrivati nel bel pieno dell'estate 2018 il maltempo continua a colpire diverse zone del nostro paese. Nelle ultime ore si sono visti dei danni piuttosto ingenti in provincia di Cuneo. A rilevarlo è stato Coldiretti che ha segnalato problemi importanti a Revello con dei campi di mais che sono stati completamente piegati a terra. Intorno a Envie invece il vento ha sradicato numerosi frutteti e scoperchiato anche stalle e capannoni agricoli. Una tromba d'aria e la grandine ha scosso il Salluzzese creando quindi disagi a chi abita in quella zona. Da segnalare ci sono anche grandinate nel Saviglianese e una bomba d'acqua nel territorio di Caraglio per una giornata totalmente da dimenticare dal punto di vista del maltempo. Nel fine settimana è previsto poi un peggioramento della situazione per veder arrivare nuovamente una perturbazione atlantica.

I DANNI ELENCATI DELL'ASSOCIAZIONE COLTIVATORI

L'associazione dei coltivatori ha voluto specificare cosa accaduto nella zona del cuneese. Come riportato dal portale di Ansa, possiamo leggere: "Ancora una volta dopo l'afosa siccità i nubifragi improvvisi hanno colpito aziende agricole che erano già costrette a fare i conti con la burocrazia. Questa rallenta i pagamenti dei rimborsi assicurativi contro le calamità naturali. Nella nostra provincia gli imprenditori agricoli infatti sono in attesa di circa 20 milioni di euro a titolo di rimborso parziale dei costi assicurativi spesi negli ultimi tre anni". Una situazione quindi che potrebbe precipitare in seguito ai danni che hanno colpito la stessa zona in questo periodo. Clicca qui per le immagini.

