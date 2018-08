Incidente sul lavoro a Pordenone: un morto/ Operaio folgorato al suo primo giorno in un cementificio

Incidente sul lavoro a Pordenone: un morto. Un operaio ha perso la vita folgorato al suo primo giorno in un cementificio. Sembra essere entrato in contatto con un quadro elettrico.

08 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Un brutto incidente sul lavoro a Pordenone ha portato purtroppo alla morte di un operaio di trentasette anni. Secondo quanto riportato dai carabinieri, come riporta Repubblica nella sua versione online, pare che l'interinale fosse al suo primo giorno di lavoro ed entrando a contatto con alcuni quadri elettrici avrebbe toccato una parte esposta rimanendo letteralmente folgorato. Il tutto è accaduto poco dopo le otto di mattina in una stanza dove si trovavano varie apparecchiature all'interno di un cementificio a Pordenone nel comune di Fanna di proprietà della Buzzi Unicem. La vittima si chiamava Donato Maggi e aveva una qualifica di operaio specializzato in carpenteria metallica e si occupava di montare attrezzature meccaniche per una ditta esterna che stava effettuando dei lavori all'interno del cementificio stesso. Una situazione tragica che riapre il capitolo sulle morti sul lavoro.

FOLGORATO IN UN CEMENTIFICIO

Donato Maggi era un uomo originario di Taranto e con la sua famiglia viveva ormai da tempo in provincia di Udine, precisamente a Ragogna. La Friuli Montaggi l'aveva assunto appena un giorno prima della sua tragica morte. I Carabinieri hanno sottolineato, come riportato da Repubblica nella sua versione online, che la morte sia stata dovuta ''verosimilmente per una folgorazione, perché entrato in contatto con una parte esposta in tensione". I presenti avevano pensato inizialmente a un malore viste le alte temperature viste all'interno proprio della stanza. Monica Carraturo, sostituto procuratore, ha disposto il trasferimento immediato della salma all'obitorio dell'ospedale di Spilimbergo. Al momento non è chiaro se sarà decisa l'autopsia sul corpo senza vita dell'uomo.

