NEW YORK, SPARATORIA AL WESTCHESTER MEDICAL CENTER/ Ultime notizie video: spara alla moglie e tenta suicidio

New York, sparatoria in un ospedale: video. Potrebbe essere un caso di omicidio-suicidio. Le ultime notizie: Westchester Medical Center in lockdown.

08 agosto 2018 - agg. 08 agosto 2018, 17.47 Silvana Palazzo

New York, sparatoria in un ospedale

Giungono aggiornamenti importanti in merito alla sparatoria che si è consumata oggi al Westchester Medical Center a New York. Secondo le ultime informazioni rese note da RaiNews, pare che ad aprire il fuoco sarebbe stato un uomo con l'intento di uccidere la moglie, paziente dell'ospedale e in seguito avrebbe tentato di togliersi la vita. Trova conferma così l'ipotesi iniziale dell'omicidio-suicidio sebbene non si hanno ancora informazioni sulle condizioni dei due coniugi. A quanto pare l'arma sarebbe già stata recuperata dalle forze di sicurezza del nosocomio americano. La sparatoria sarebbe avvenuta al quarto piano dell'ospedale dove ci sono ben 652 letti. Erano le 9.30 locali quando è stato dato l'allarme con la chiamata alla polizia dopo i primi colpi di arma da fuoco. Si tratta della seconda sparatoria avvenuta in ospedale al New York nell'ultimo anno. Era il giugno dello scorso anno quando un medico ed ex dipendente del Bronx-Lebanon Hospital aprì il fuoco nel suo ex ospedale provocando la morte di un collega, il ferimento di cinque infermieri ed un paziente per poi togliersi la vita. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

POTREBBE ESSERE UN CASO DI OMICIDIO-SUICIDIO

Spari in un ospedale di Valhalla, nello Stato di New YorkNew York: sono stati uditi al quarto piano del Westchester Medical Center. Una chiamata è arrivata alle forze dell'ordine attorno alle 9:30 locali. La polizia di Valhalla e della contea di Westchester è arrivata subito sul posto e, secondo le prime informazioni, pare che abbia risposto al fuoco. Al momento non ci sono notizie su possibili feriti. Sono infatti pochi e molto confusi i dettagli emersi negli ultimi minuti in merito alla sparatoria. Stando a quanto riportato dall'edizione newyorkese di Nbc, un funzionario che si sta occupando del caso avrebbe assicurato che la situazione è sotto controllo nella struttura che conta 652 letti. Inoltre, si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio. La struttura, il Westchester Medical Center, è al momento in lockdown, con nessuno che può entrare o uscire. Massiccia la presenza delle forze dell'ordine.

NEW YORK, SPARATORIA IN UN OSPEDALE

Non sono ancora chiare neppure le cause che hanno portato a compiere il folle gesto, né si conosce al momento l'identità del responsabile. Il fatto però poteva già considerarsi concluso circa un'ora dopo, quando le autorità del posto hanno affermato che il pericolo era già passato. Molte persone sono state fatte uscire dall'ospedale, sia pazienti, sia personale medico. Sono all'esterno della struttura in attesa che le forze dell'ordine completino tutte le operazioni del caso. Secondo il sito web dell'ospedale, il Westchester Medical Center si occupa di oltre 120.000 pazienti ogni anno in ogni settore della medicina. Ha sei centri primari, tra cui l'ospedale per bambini Maria Fareri. La struttura da 652 posti letto di Valhalla è l'ospedale principale all'interno però di una estesa rete regionale che serve la valle dell'Hudson, impiegando circa 7.000 professionisti del settore sanitario tra cui 1.200 medici attraverso la sua rete.

County PD Crime Scene Unit arriving at Westchester Medical Center. There are reports of a shooting on the 4th floor, which an employee said is the ICU. pic.twitter.com/EpxP6GLd4Y — Matt Coyne (@coynereports) 8 agosto 2018

#BREAKING: CBS2's @ChrisWragge has the latest on the shots fired at Westchester Medical Center. The situation is under control. https://t.co/QkfUOSXEVg pic.twitter.com/fZEY5ivMff — CBS New York (@CBSNewYork) 8 agosto 2018

© Riproduzione Riservata.