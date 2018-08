MALTEMPO, DAL BOLLINO ROSSO AI VIOLENTI TEMPORALI/ Allerta meteo in Campania: piogge e acquazzoni

Ondata di calore, allerta meteo: bollino rosso su Torino e Roma. Sono dodici le città dove il livello di rischio è considerato molto alto. A Genova ci sono tre vittime di malore.

08 agosto 2018 - agg. 08 agosto 2018, 17.53 Matteo Fantozzi

Ondata di calore

Dal bollino rosso per il caldo agli acquazzoni e i violenti temporali. Tra domani sera e venerdì una perturbazione veloce attraverserà il nord Italia. Il sito dell'aeronautica parla di «fenomeni consistenti in Val D'Aosta, Piemonte e Lombardia», con temporali intensi. Anche il centro sarà interessato dalle perturbazioni, in Toscana ad esempio sulle province di Arezzo, Siena, parte di quella di Firenze e sull'interno del grossetano. Al Sud, invece, i temporali interesseranno i ilievi della Calabria e il settore tirrenico della Sicilia. In Campania invece la Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo per piogge e temporali con conseguente criticità idrogeologica di colore giallo valevole dalle 14 alle 20 di oggi. Il tutto sarà accompagnato da un abbassamento delle temperature, specie sui settori alpini e prealpini. Cielo grigio, tuoni e fulmini sono pronti. a spezzare l'estate da bollino rosso. (agg. di Silvana Palazzo)

ONDATA DI CALORE, BOLLINO ROSSO SU TORINO E ROMA

Una grande ondata di calore ha invaso ancora il nostro paese, colpito da un agosto incredibilmente bollente dopo un inizio di estate da considerarsi al di sotto di quanto accaduto negli ultimi anni. Sale a dodici il numero di città dove il rischio per la popolazione viene considerato veramente alto. Da domani il bollino rosso sarà presente anche nelle città di Torino e Roma, mentre a Genova vengono segnalate altre tre vittime per malori legate proprio alla temperatura. L'ondata di calore in questione colpirà il nostro paese ancora almeno fino al prossimo weekend quando poi le temperature sembrano destinate a calare leggermente. Al centro-sud si supereranno i trentacinque gradi centigradi con il caldo che in questo caso potrebbe durare anche ben oltre il giorno di Ferragosto. Situazione preoccupante a Genova dove quello di domani sarà il nono giorno da bollino rosso. tra il capoluogo ligure e Imperia si parla anche di quattro decessi sabato scorso.

QUANDO I MIGLIORAMENTI?

Quando si potrà porre la parola fine a questa incredibile ondata di calore? Nel weekend dovremo vedere dei sensibili cambiamenti soprattutto al nord del paese. Da venerdì in poi arriverà sul nostro paese una perturbazione atlantica che in parte limiterà l'afa riuscendo a far calare le temperature. A Nord-ovest ci saranno addirittura dei temporali, ma nella Val Padana, specialmente la notte, il caldo umido non abbandonerà il nostro paese. Il maltempo ci porta poi a parlare di allerta fulmini per la Sardegna nella fine di questa settimana. Attenzione quindi a un'estate che ha regalato davvero grandi sorprese e improvvise bombe d'acqua o grandinate. Nonostante questo non si può dire che alla fine di questa settimana si porterà a termine l'ondata di calore che ha colpito il nostro paese.

