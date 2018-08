OSTIA, LA TESTATA DI SPADA DIVENTA UNO SPOT: SCOPPIA LA BUFERA/ Roma, M5s: "volevamo sdrammatizzare"

08 agosto 2018 - agg. 08 agosto 2018, 17.34 Carmine Massimo Balsamo

Uno spot pubblicitario per promuovere l’estate ha fatto scoppiare la poleica in quel di Ostia. Come vi abbiamo riportato, lo sketch incrimato vede citato Roberto Spada e la testata rifilata al giornalista della troupe di Nemo, programma Rai. Forza Italia ha presentato un’interrogazione per chiedere lumi sulla vicenda, con la presidente del Municipio Giuliana di Pillo, quota Movimento 5 Stelle, che ha sottolineato: “Volevamo sdrammatizzare, il 99 per cento di persone oneste di Ostia riuscirà a comprendere la delicatezza e l’ironia di questo spot”. Sullo sketch, costato 700 euro, è intervenuto anche l’attore Fabio Alvaro, autore della campagna pubblicitaria: “Il testo è ironico, l’intento è quello di voler sdrammatizzare”. Ma continuano le polemiche, ecco il commento della dem Marianna Madia: "Il X municipio di Roma, per promuovere il territorio, trova intelligente fare uno spot che ironizza sulla violenza degli Spada. È questa la loro idea sulle #periferie? Intanto la Sindaca anche su ciò tace. #Ostia". (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

Ostia, "ti do una capocciata": spot con citazione a Roberto Spada e la sua capocciata ai danni del giornalista della troupe Rai di Nemo Daniele Piervincenzi. Ed è scoppiata la bufera sui social network per l’episodio, con lo spot pubblicitario che è stato commissionato dal X Municipio di Roma Capitale per la promozione dell’estate ostiense. “Vieni a Ostia, mo te la do una capocciata”: il riferimento a Roberto Spada è chiaro, con l’esponente del clan mafioso che proprio per quell’episodio è stato condannato a sei anni di reclusione. Come sottolineato da Il Messaggero, lo spot è diffuso via radio nelle stazioni delle Metro romane e l’episodio non è passato inosservato: alcuni cittadini hanno registrato e pubblicato sul web la pubblicità, scatenando un’ondata di polemiche non indifferente.

"Maggiori informazioni sul sito del X Municipio. Ostia, un'estate senza testate...meglio che je lo spiego sennò capiscono male", così conclude l'attore ostiense Fabio Avaro nello sketch incriminato. E’ il primo risvolto è politico: la consigliera municipale di Forza Italia Maria Cristina Masi ha presentato una interrogazione per chiedere chiarimenti a Giuliana Di Pillo, presidente del Movimento 5 Stelle. E continuano i tweet polemici, a partire da quello di Luciano Nobili del Partito Democratico: "La #Raggi e il #M5S non hanno mai combattuto la mafia. Ma ora hanno davvero toccato il fondo. Il Campidoglio usa la violenza del clan #Spada per “pubblicizzare” Ostia. Uno schifo senza precedenti. Devono bloccarlo immediatamente e chiedere scusa ai romani". Duro anche il commento del dem Stefano Esposito: "Poi non dite che sono prevenuto nei confronti del #m5s questi non sono mica a posto. #vergogna5s". Infine, segnaliamo il commento di Federica Angeli, minacciata proprio dal clan Spada: "Io e i miei bambini siamo minacciati di morte dal clan Spada e viviamo da oltre 5 anni senza più libertà e il X Municipio a 5Stelle fa uno spot con dell'ironia sulla violenza di Spada. È vergognoso. Davvero vergognoso".

