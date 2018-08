GAMBE E BRACCIA MUTILATE PER TRUFFARE ASSICURAZIONI/ Ultime notizie Palermo, arti fratturati per far soldi

Palermo, mutilavano arti per truffare assicurazioni: undici fermi. Ultime notizie, rompevano braccia e gambe per ottenere soldi risarcimento, c'è un morto

08 agosto 2018 - agg. 08 agosto 2018, 10.52 Carmine Massimo Balsamo

Immagine di repertorio (LaPresse)

Emergono nuovi dettagli sulla vicenda di Palermo, con la truffa alle assicurazioni prodotta con la mutilazione degli arti di numerose persone. Braccia e gambe fratturate per ottenere i soldi del risarcimento: questo quanto emerso da un’indagine della Questura palermitana, che ha portato al fermo di undici persone. Secondo quanto riportato da Repubblica, i criminali somministravano in maniera rudimentale delle dosi di anestetico alle vittime grazie alla complicità anche di una infermiera in servizio presso l’ospedale Civico di Palermo al reparto di Neurologia: una mossa per tentare di attenuare le grida di dolore. L’infermiera, insieme al marito, è stata bloccata: nella sua abitazione sono state trovate tre persone con arti fratturati. Rodolfo Ruperti, capo della Squadra Mobile di Palermo, ha commentato: “Affari difficili da quantificare ma i risarcimenti per ogni pratica potevano arrivare anche a 150 mila euro. Abbiamo trovato almeno dieci pratiche in questa operazione”. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

MUTILAZIONI PER TRUFFARE ASSICURAZIONI

Palermo, mutilavano arti per truffare assicurazioni: undici fermi in una operazione della Polizia di Stato, che sta eseguendo i fermi emessi dalla Procura di Palermo. Una vicenda, quella riportata dai colleghi di adnkronos.com, che lascia attoniti: una truffa per la quale diverse persone si sarebbero fatte mutilare braccia o gambe, assolutamente consenzienti, pur di ottenere i risarcimenti dell’assicurazione. Rodolfo Ruperi, capo della Squadra Mobile di Palermo, ha evidenziato che le vittime avrebbero ricevuto risarcimenti anche superiori ai 100 milioni di euro. Una truffa che è finita anche in tragedia, con un uomo di origini tunisine che nel 2017 sarebbe morto proprio per le mutilazioni subite: in un primo momento collegato a un incidente stradale, il suo decesso è rimasto vittima delle mutilazioni subite per ottenere i soldi del risarcimento, con gli organizzatori della truffa che gli avrebbero fratturato volutamente le ossa.

PALERMO, LA TRUFFA DELLE ASSICURAZIONI

E’ stata proprio la morte di Hadry Yakoub a spingere le forze dell’ordine ha fare chiarezza sulla vicenda, aprendo una indagine. Secondo quanto sottolineato da Repubblica, i complici che accettavano di procurarsi fratture in tutto il corpo, per poche centinaia di euro, entravano a fare parte della banda della truffa alle assicurazioni. A capo di una delle due gang presenti il perito assicurativo di Palermo Michele Caltabellotta. E emergono dettagli sui metodi utilizzati dalle due bande criminali: gli adepti scagliavano pesanti dischi di ghisa, come quelli utilizzati nelle palestre, sugli arti delle vittime. Un metodo che rendeva sicura la rottura dell’arto e che costringeva la vittima a un lungo periodo con la sedia a rotelle o con le stampelle. Gli inquirenti venivano reclutati in luoghi frequentati da coloro che vivevano ai margini della società: gli inquirenti spiegano che “venivano individuati come congeniali ai fini dei gruppi criminali tossicodipendenti, persone con deficit mentali o affetti da dipendenza da alcol, e con grandi difficoltà economiche, attratti dalle promesse di facili e cospicui guadagni, mai corrisposti dalle organizzazioni criminali”, sottolinea Adn Kronos.

© Riproduzione Riservata.