Rivoli, madre denuncia figlio rapinatore: due arresti/ Ultime notizie, donna esasperata da tossicodipendenza

Rivoli, madre denuncia figlio rapinatore: due arresti. Ultime notizie Torino, la donna esasperata dalla tossicodipendenza del 26enne, decisiva la sua segnalazione

Immagine di repertorio (Pixabay)

Rivoli, madre denuncia figlio rapinatore: due arresti in provincia di Torino. E’ stata decisiva la segnalazione della donna per mettere le manette al figlio Simone Tantarelli, 26 anni, e a Michael Salmi, 18 anni, ritenuti responsabili del colpo alla Tabaccheria Rivella di Rivoli dello scorso 20 settembre 2017. Le forze dell’ordine hanno incastrato i due rapinatori grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza del negozio, sottolinea l’Ansa, e alle impronte digitali lasciate nel corso della rapina. E la madre di Simone Tantarelli ha deciso di contattare i militari di Rivoli per segnalare il comportamento del figlio che, spacciatore e drogato, aveva degli atteggiamenti violenti e aveva nascosto all’interno della sua abitazione dei passamontagna, gli stessi utilizzati per il colpo messo a segno nella tabaccheria del Torinese.

RIVOLI, MADRE DENUNCIA FIGLIO RAPINATORE

La donna, residente in via Alpignano a Rivoli, era esasperata dalla tossicodipendenza del figlio 26enne ed ha deciso di denunciarlo alla polizia: Tantarelli era stato uno dei complici e dopo la rapina lo aveva aiutato, consentendogli di cambiarsi a casa, sottolinea Torino Today. La denuncia risale allo scorso maggio 2018, con il figlio che operava continui furti nell’appartamento e faceva richieste di denaro sempre più esose per il problema di droga. Ricordiamo che la rapina risale al settembre del 2017, con i rapinatori in azione a volto coperto e con una pistola, rivelatasi poi essere una scacciacani: dopo aver minacciato il tabaccaio del Rivella, si sono fatti consagnere 1.100 euro in contanti. Le forze dell’ordine, subito dopo l’accaduto, ritrovarono fuori dall’edificio una scatola contenente l’arma e i vestiti del rapinatore, di cui si erano però perse le tracce.

