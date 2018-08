San Domenico di Guzman/ Santo del giorno, l'8 agosto si celebra l'uomo raffigurato con un libro aperto in mano

L'8 agosto si celebra San Domenico di Guzman, il Santo del giorno è stato raffigurato nel corso degli anni con un libro aperto in mano per l'impegno nel portare la Parola di Cristo nel mondo

08 agosto 2018 Matteo Fantozzi

San Domenico di Guzman, Santo del giorno

Il giorno 8 agosto ricorre, secondo il Martirologio romano, la festa di San Domenico di Guzman. Nato a Caleruega, in Spagna (precisamente in Castiglia) nel 1170, Domenico si distinse fin da piccolo per un'enorme fede in Dio. Dalla famiglia venne infatti affidato a uno zio sacerdote affinché lo istruisse e lo instradasse alla strada dell'ordinazione. A poco più di 25 anni venne ordinato sacerdote (siamo circa nel 1197) e venne notato da Diego di Azevedo. Proprio quest'ultimo, qualche anno dopo, ottenne un prestigioso incarico di evangelizzazione nelle terre danesi, e partì portandosi dietro lo stesso Domenico. In questo momento della vita c'è l'incontro tra Domenico e il gruppo di eretici che, in un certo senso, lo resero celebre. Sconfinando in Francia, infatti, Diego e Domenico si imbatterono nei Catari e nei Valdesi nei pressi di Tolosa. I seguaci di Pietro Valdo e gli altri aderenti all'eresia Catara professavano uno scollamento completo tra corpo e anima. L'anima, prigioniera del corpo, doveva al più presto tornare al suo regno di pertinenza, quello dei Cieli. Per questo motivo, i Catari propiziavano l'avvicinarsi della morte anche con metodi autoindotti, come il suicidio: ciò per la Chiesa era inaccettabile. Inoltre, l'eresia Valdese e Catara anticipava, in un certo senso, quella che sarà la partecipazione diretta del fedele propugnata dalla Riforma luterana.

Secondo i Catari, i fedeli potevano accedere direttamente alle scritture, opportunamente tradotte, per avvicinarsi a Dio. I Catari, infine, negavano la divinità di Gesù Cristo. Forte fu la lotta di San Domenico contro questa eresia, verso la quale venne dichiarata anche una guerra da Roma (nota come Crociata contro gli Albigesi dal nome della città francese di alby, roccaforte catara). Domenico, nel corso della sua vita, raccolse attorno a sé amici e seguaci che volevano riconoscersi nel suo stile di vita: la contemplazione di Dio unita alla preghiera attiva e alla conversione dei popoli. Pian piano che i seguaci crescevano, Domenico viaggò instancabilmente per tutta Europa fondando conventi e centri di studio. I seguaci, che iniziarono a denominarsi Domenicani, si insediarono anche presso i principali centri universitari europei: Bologna, Parigi, Padova.

Il Santo raffigurato con un libro aperto in mano

San Domenico, per la sua grande devozione e per il suo impegno nel portare la Parola di Cristo in giro per l'Europa, viene spesso raffigurato con il libro aperto in mano. Un aneddoto da raccontare riguarda l'etimologia del nome dei suoi seguaci, Domenicani. Molti secoli dopo la morte di Domenico, la Chiesa affiderà proprio ai Domenicani il compito di gestire la Santa Inquisizione. I Domini Canes, letteralmente 'Cani del Signore', saranno quindi coloro che saranno chiamati a fare la guardia, proprio come i cani, alla vera fede, preservandola dagli eretici esattamente come Domenico aveva fatto combattendo contro l'eresia catara. San Domenico di Guzman è patrono di numerosi luoghi in Italia: solo nella provincia di Cosenza, per esempio, è patrono di Campana, Longobucco e Pietrapaola. A Vettica Maggiore, in provincia di Salerno, ogni anno dal 31 luglio al 4 agosto si svolgono le cosiddette luminarie di San Domenico, ovvero celebrazioni religiose in onore del santo che si concludono con uno spettacolo pirotecnico.

Gli altri Santi festeggiati oggi

L'8 agosto si festeggiano anche, tra gli altri, Sant’ Altmann di Passavia, Beato Antero Mateo Garcia Ferroviere, Beato Antonio Silvestre Moya, Santa Bonifacia Rodriguez Castro, San Ciriaco di Roma, Beata Claudia di Corgey, San Crescentino, Sant' Eusebio di Milano, San Famiano, San Severiano.

© Riproduzione Riservata.