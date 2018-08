Terremoto oggi a Ischia/ Ingv, ultime scosse Casamicciola Napoli: sisma M 2.5, allarme nell'isola

Terremoto oggi a Ischia: Ingv, ultime scosse Casamicciola Napoli, sisma di Magnitudo 2.5. Allerta nell'isola dopo il disastro dell'estate 2017, ultime notizie

Ingv, terremoto oggi a Ischia

Terremoto oggi, mercoledì 8 agosto 2018, a Ischia: come riportato da Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), è stato registrato un leggero sisma con epicentro nella zona alta di Casamicciola Terme, a due chilometri di profondità. La scossa è stata registrata questa mattina, alle ore 10.02, ed è stata avvertita dalla popolazione in diversi punti dell’isola. Non sono registrati per il momento danni a cose o persone, sottolinea Repubblica. Torna l’allarme in provincia di Napoli, con il terremoto che ha fatto suonare il campanello in diversi punti della zona: oltre Casamicciola Terme, è stata segnalata a Lacco Ameno, Serrara Fontana, Barano d’Ischia, Ischia, Foria, Procida, Monte di Procida, Bacoli e Pozzuoli. Siamo invece a 31 chilometri di distanza da Napoli.

TERREMOTO OGGI A ISCHIA

Come vi abbiamo segnalato, la paura è grande a Ischia dopo quanto accaduto nell’agosto dell’anno scorso. In questo caso il sisma è stato leggero, magnitudo 2.5, ma il 21 agosto del 2017 la situazione è stata decisamente ben più grave: magnitudo di durata 4.0, con la scossa che ha provocato il crollo di numerose case ed ha causato un bilancio di due vittime e quarantadue feriti. L’epicentro è stato localizzato a un chilometro a sud ovest da Casamicciola Terme, in prossimità di località Maio, con la durata che inferiore ai cinque secondi. Un sisma caratterizzato dalla bassa profondità ipocentrale nonostante la bassa magnitudine, con una intensità macrosismica VIII-IX nell’area ipocentrale di Casamicciola Terme. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulla situazione del napoletano.

