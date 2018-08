Torino, 50enne violentata per ore da figlio tossicodipendente/ Ultime notizie, “era allucinato dal crack”

Torino, 50enne violentata per ore da figlio tossicodipendente: la denuncia choc di una madre. L'uomo, un giovane 30enne, arrestato, respinge le accuse.

08 agosto 2018 Emanuela Longo

Torino, violentata per ore da figlio tossicodipendente

Una donna a Torino è stata vittima di violenza sessuale. Il suo aggressore, però, non è uno sconosciuto come accade tristemente di leggere sempre più spesso tra le pagine di cronaca nazionale, bensì suo figlio. A riportare l'incredibile quanto drammatica storia è il quotidiano La Repubblica nella sua edizione online, il quale riporta i contorni di una violenza consumatasi mentre l'uomo era in preda alle allucinazioni causate dall'abuso di crack. Nonostante questo, la madre non ha potuto fare altro che denunciare l'accaduto facendo così scattare le manette a scapito del figlio tossicodipendente, arrestato con l'accusa di violenza sessuale. Sul caso sono attualmente in corso le indagini di polizia e procura per fare totale luce, dal momento che, sotto interrogatorio, oltre a dichiararsi innocente il figlio, un uomo di 30 anni, si è anche rifiutato di dare qualche spiegazione. Prosegue il lavoro del pubblico ministero Roberto Sparagna, mirato alla raccolta di elementi necessari all'incriminazione dell'uomo.

VIOLENTATA DAL FIGLIO: LUI SI DICHIARA INNOCENTE

La madre e vittima della violenza sessuale da parte del figlio, è una donna di 50 anni la quale, subito dopo lo stupro è stata condotta al centro antiviolenza dell'ospedale torinese Sant'Anna. A dare l'allarme erano stati i vicini di casa, certi che tra madre e figlio fosse scoppiata una lite. Una volta giunti sul posto, però, i poliziotti avrebbero trovato la donna accovacciata sulle scale della sua abitazione. Il figlio 30enne è stato quindi fermato ed attualmente sarebbe in carcere, sottoposto a misura cautelare, in attesa dei risultati degli esami del Dna eseguiti sui campioni biologici isolati sui vestiti ma anche su quelli recuperati nel corso della visita medica alla quale la madre è stata necessariamente sottoposta. Come spiega il quotidiano Il Giornale, una volta portata al Sant'Anna, i sanitari avrebbero confermato la versione riferita inizialmente dalla donna. Lui, di contro, ha respinto ogni accusa.

© Riproduzione Riservata.