Trieste, anziani insultati e strattonati in casa di riposo/ Ultime notizie video: arrestati due dipendenti

08 agosto 2018 Silvana Palazzo

Due dipendenti di una casa di riposo di Trieste sono stati arrestati con l'accusa di maltrattamenti. La Guardia di Finanza ha dato esecuzione a due misure di custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di altrettanti operatori socio-assistenziali che avrebbero maltrattato gli anziani ospiti della struttura polifunzionale. Il Tribunale di Trieste - Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari - ha disposto i provvedimenti al termine di accurate e delicate indagini per le quali è stato importante l'ausilio di attività tecnica presso i locali della casa di riposo. Così è stato possibile accertare diversi spiacevoli episodi di prepotenze nei confronti di persone anziane e malate, che hanno avuto come protagonisti i due arrestati, un uomo e una donna. Come riportato dal Piccolo, si sono dimostrati incuranti dello stato di fragilità e solitudine delle loro vittime, insultate, minacciate e strattonate. Clicca qui per il video dei maltrattamenti.

I due dipendenti della casa di riposo triestina, gestita da privati, sono stati posti agli arresti presso le loro abitazioni, a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha ritenuto necessario adottare queste misure restrittive per evitare che potessero reiterare i loro comportamenti delittuosi nei confronti di quelle persone di cui invece avrebbero dovuto prendersi cura. Come riportato dal Friuli, importanti ai fini delle indagini si sono rivelate le prove raccolte a loro carico tramite le videocamere di sorveglianza disposte nei locali. In questo modo sono stati rilevati diversi spiacevoli episodi di maltrattamento nei confronti degli anziani ospiti. Le attività di polizia giudiziaria in questione sono espressione delle diversificate competenze con cui la Guardia di Finanza opera quotidianamente. Rappresenta così un presidio di legalità per la tutela e la salvaguardia dei cittadini da ogni forma di illecito.

