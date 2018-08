Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Decreto Dignità è legge (8 agosto 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: il Decreto Dignità è legge. Si delinea la dinamica dell'incidente a Casalecchio. Frana a Courmayer, sono purtroppo due le vittime. (8 agosto 2018).

Con l'approvazione da parte dei Senatori il primo grande provvedimento del nuovo esecutivo giallo verde diventa legge dello stato. quello che è noto come decreto Dignità è passato con 155 voti favorevoli e 125 contrari, un senatore invece si è astenuto. A favore tutti i deputati grilline e quelli della Lega. Immediata la soddisfazione di Luigi Di Maio che ha parlato di provvedimento storico per il popolo, attaccano invece le opposizioni che stigmatizzano il fatto che il decreto più che incentivare il lavoro ingessa le imprese facendo perdere occupazione. Durissimo in tale contesto il Partito Democratico che senza mezzi termini indica il decreto come fautore del presumibile mercato nero, a causa delle mancate assunzioni da parte dei datori di lavoro.

SI DELINEA LA DINAMICA DELL'INCIDENTE A CASALECCHIO

Forse un colpo di sonno da parte dell'autista della cisterna, Andrea Anzolin 42 anni, che con la sua cisterna carica di GPL ha innescato il rogo sul raccordo autostradale di Bologna. E' a quest'ipotesi che stanno lavorando i PM titolari dell'indagini, con il procuratore capo del capoluogo emiliano che parla di tempi lunghi per l'accertamento della verità. Intanto oggi il premier Giuseppe Conte ha fatto visita ai feriti, tra di essi il poliziotto della stradale che grazie al suo intervento ha permesso di limitare le vittime. Il militare Riccardo Muci di 31 anni a rischio della vita ha sgombrato la carreggiata prima dell'esplosione, la sua posizione non gli ha permesso di rimanere illeso e adesso è ricoverato a Cesena nel reparto grandi ustionati. Intanto sono definite stazionarie le condizioni degli altri feriti gravi, alcuni di quelli leggeri sono invece stati dimessi dai nosocomi cittadini.

FRANA A COURMAYEUR, DUE VITTIME

Uno smottamento dovuto alle abbondanti piogge, smottamento che ha portato alla morte di due persone e all'evazuazione di oltre 250 escursionisti. La frana si è staccata dalla località Planpinceux, nel comune di Courmayeur, in una zona molto frequentata dal turismo estivo. Ed erano turisti anche le due vittime, entrambi Milanesi si trovavano nella località per qualche giorno di relax, visto le cattive condizioni del tempo avevano deciso di girare la zona in auto, la frana li ha colpiti mentre erano dentro di essa facendoli precipitare a valle. Immediati i soccorsi con la protezione civile che si è immediatamente adoperata per fornire supporto agli sfollati.

ACCOLTELLA L'EX RAGAZZA PER RAPTUS DI GELOSIA

Ha visto la sua ex convivente sul lungomare insieme al suo nuovo compagno e non ha resistito. L'uomo Antonio Bocchetti si è avvicinato ai due con l'intenzione di salutarli, ha poi però uscito dalla tasca un coltello a serramanico e accoltellato la donna per ben cinque volte, poi è fuggito dileguandosi tra la folla. I carabinieri allertati da una telefonata sono immediatamente intervenuti, rintracciato l'aggressore lo hanno posto in stato di fermo, sequestrando finanche la lama che è stata utilizzata. La donna, Morena Albino che di anni ne ha 19, è stata portata in codice rosso in ospedale e qui operata per ridurre le ferite. I due avevano convissuto per un anno, dalla relazione era nato un figlio che adesso sta con i genitori della Albino.

CALCIOMERCATO "PAZZO", MODRIC VERSO L'INTER E LA JUVENTUS...

Oggi potrebbe vedere una svolta decisiva la trattativa che porterebbe all'Inter Luka Modric. Il centrocampista croato potrebbe essere il primo vero effetto legato all'arrivo in Italia alla Juventus di Cristiano Ronaldo. Il nostro campionato potrebbe dunque impreziosirsi dell'acquisto di un calciatore di assoluto livello come il centrocampista croato. Troverebbe in nerazzurro i connazionali Sime Vrsaljko, Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. Intanto la Juventus ha ceduto a titolo definito Marko Pjaca alla Fiorentina e Andrea Favilli al Genoa, in entrambi i casi ha deciso però di inserire una clausola di riacquisto per andare a prendere i due in caso dovessero esplodere definitivamente.

