AGENZIA DELLE ENTRATE/ Consiglio dei Ministri, Di Maio: "Il Gen Maggiore sostituisce Ernesto Maria Ruffini"

Cambio della guardia all'Agenzia delle Entrate: il Generale Maggiore sostituisce Ruffini, la nomina ufficiale è stata ratificata dal Consiglio dei Ministri

09 agosto 2018 Fabio Belli

Cambio della guardia all'Agenzia delle Entrate: Antonino Maggiore, generale della Guardia di Finanza, è il nuovo numero uno del fisco italiano, in sostituzione di Ernesto Maria Ruffini. Il Consiglio dei Ministri ha ratificato la decisione ufficializzando la nomina del Generale: Maggiore eredita la gestione di Ruffini, che è stato amministratore delegato di Equitalia nel giugno 2015 e poi dal luglio 2017 direttore di Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'ente istituita dopo il superamento di Equitalia. Il generale Maggiore viene invece dal comando regionale della Guardia di Finanza del Veneto: il ruolo di capo di Agenzia delle Entrate è particolarmente delicato in vista degli appuntamenti dell'autunno, col nuovo Governo che attraverso la prossima Legge di Stabilità si è dato l'obiettivo della "Pace Fiscale".

LE NOVITA' ILLUSTRATE DA DI MAIO

Il Ministro del Lavoro, Vicepresidente del Consiglio e capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, attraverso il suo profilo ufficiale Facebook ha illustrato le novità riguardo i posti a capo del fisco e dell'Agenzia delle Entrate: "Abbiamo nominato il generale della Guardia di Finanza Antonino Maggiore a capo dell'Agenzia delle Entrate. E' un nome di garanzia, di grande esperienza e di onestà, che mi riempie di orgoglio. Antonino Maggiore sono certo lavorerà nell'interesse dei cittadini onesti e sarà nemico dei grandi evasori, che fino ad oggi l'hanno fatta franca a spese dello Stato e degli imprenditori e cittadini onesti. Chi riscuote le tasse deve essere al servizio del cittadino e non il contrario." Di Maio ha aggiunto: "Abbiamo azzerato i vertici dell'Agenzia delle Dogane e dell'Agenzia del Demanio. Dove c'erano rispettivamente un ex sindaco del Pd e un ex parlamentare del Pd ora ci sono Benedetto Mineo e Riccardo Carpino."

