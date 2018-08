Andria, sorprende ladri in garage e viene investito: grave 45enne/ Ultime notizie, ecco cos'è successo

Immagine di repertorio (Pixabay)

Andria, sorprende ladri in garage e viene investito: grave 45enne. La vicenda si è verificata questa mattina, giovedì 9 agosto 2018, poco dopo le ore 5.00 in via Giulio Natta nel quartiere Monticelli: secondo quanto riportato dai colleghi di Andria Live, l’uomo ha tentato di sventare il furto delle automobili presenti all’interno del garage ma i banditi lo hanno investito per fuggire con il bottino. Il quarantacinquenne ha subito diverse gravi lesioni e riportato numerose fratture alle vertebre: il Corriere della Sera sottolinea che è ricoverato con riserva di prognosi all’ospedale, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Le sue condizioni non sono disperate: non sarebbe in pericolo di vita, ma l’incidente è stato decisamente grave.

LA RICOSTRUZIONE DI QUANTO SUCCESSO

Il quarantacinquenne, secondo una primissima ricostruzione degli agenti del commissariato di Andria, ha avvertito dei rumori strani attorno le ore 5.00: affacciatosi sul balcone del suo appartamento, l’uomo si è accorto che il cancello del suo garage era stato aperto. Ha subito contattato le forze dell’ordine e nel frattempo ha deciso di scendere a controllare quanto accaduto: proprio in quel momento ha sorpreso i due malviventi a bordo delle autovetture parcheggiate. La situazione è esplosa: uno dei due ladri ha ingranato la retromarcia e lo ha investito con violenza a bordo di una Ford Focus. I due sono poi scappati, con il complice a bordo di una Golf. In questi minuti sono in corso le indagini dei militari di Andria, che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Attesi aggiornamenti sullo sviluppo delle indagini della Polizia di Stato e sulle condizioni dell’uomo investito, trasporto in codice rosso al Pronto soccorso del locale nosocomio.

