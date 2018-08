Arezzo, incendio via Cecchi: evacuato un palazzo/ Ultime notizie: nove persone intossicate

Arezzo, incendio via Cecchi: fiamme in un appartamento, evacuato un palazzo. Ultime notizie: nove persone intossicate, trasportate in ospedale in codice giallo

09 agosto 2018 Silvana Palazzo

Arezzo, incendio via Cecchi

Paura ad Arezzo dove è scoppiato un incendio che ha coinvolto tre appartamenti. I vigili del fuoco sono subito intervenuto nella mattinata di oggi, giovedì 9 agosto, in via Cecchi. Erano le 11.27 circa quando è divampato il rogo. Il bilancio è di nove persone rimaste intossicate, tra cui un vigile del fuoco. Tutti adulti e anziani, sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezz in codice giallo. Una persona invece ha rifiutato il trasporto. Il 118 è intervenuto sul posto con quattro ambulanze e uno scooter infermierizzato. Le fiamme sono partite nel vano scala di un palazzo. A prendere fuoco è stato un quadro elettrico posto nelle scale, poi il fumo si è propagato fino ad entrare negli appartamenti. Le famiglie sono state fatte evacuare, qualcuno è rimasto appunto intossicato per il fumo denso respirato. Le cause dell'incendio sono ancora da chiarire.

AREZZO, INCENDIO VIA CECCHI: EVACUATO UN PALAZZO

Un quadro elettrico, sarebbe partito da lì l'incendio che ha fatto scattare l'allarme stamattina in via Cecchi, ad Arezzo. Da confermare, però, la causa del rogo per il quale nove persone sono finite intossicate in ospedale. Fortunatamente il rogo non ha avuto gravi conseguenze. Immediato è stato infatti l'intervento delle forze dell'ordine che hanno fatto evacuare gli inquilini degli appartamenti e al tempo stesso si sono occupati delle operazioni di spegnimento delle fiamme. Sul posto sono arrivate infatti due squadre dei vigili del fuoco di Arezzo e i sanitari del 118 con quattro ambulanze e uno scooter infermierizzato.

