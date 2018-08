Cislago, chiama il 112: "vado a uccidere la mia ex moglie"/ Ultime notizie: donna salva, 48enne denunciato

Cislago, chiama il 112: "vado a uccidere la mia ex moglie". Donna messa in salvo dall'arrivo dei carabinieri; 48enne bloccato e denunciato, ora in psichiatria.

09 agosto 2018 Emanuela Longo

Cislago, chiama il 112: "vado a uccidere la mia ex moglie" (LaPresse)

Sarebbe potuto finire nell'ennesimo caso di femminicidio quando accaduto nelle passate ore a Cislago, in provincia di Varese, dove un uomo di 48 anni, italiano, ha paventato la sua intenzione di uccidere la ex moglie presentandosi sotto la sua abitazione armato di coltello. Fortunatamente, a fermare il tentativo di omicidio espresso dall'uomo non solo a parole sono stati gli uomini dell'Arma prontamente intervenuti sul posto poiché allertati precedentemente proprio dallo stesso aspirante assassino. A raccontare l'incredibile vicenda che è costata al protagonista in questione una denuncia, è l'agenzia di stampa Ansa: poco prima di recarsi in casa dell'ex coniuge, l'uomo aveva chiamato il 112 annunciando l'intenzione di volerla uccidere. Questa volta però la grave minaccia non è stata fortunatamente presa sottogamba dai militari e proprio l'operatore del numero di emergenza è riuscito a rintracciare con prontezza i dati del 48enne allertando i carabinieri della compagnia di Saronno che sono giunti sul luogo dell'annunciato omicidio prima dell'ex marito dagli intenti delittuosi.

DONNA MESSA IN SALVO, EX MARITO DENUNCIATO

Giunti in casa della donna, i carabinieri si sono innanzitutto accertati che lei stesse bene, quindi si sono successivamente appostati in attesa del 48enne che, proprio come annunciato telefonicamente all'operatore telefonico del 112, si è presentato puntuale intenzionato più che mai ad uccidere la ex moglie. Arrivato a bordo della sua auto, però, l'uomo è stato prontamente circondato dai militari, tentando invano di fuggire anche speronando una delle auto dei carabinieri presenti. Quindi è sceso dalla vettura con passo minaccioso e brandendo il coltello, dirigendosi di corsa verso il portone dell'abitazione della sua ex. Fortunatamente la donna era già stata scortata fuori di casa dai militari i quali hanno provveduto ad accerchiarlo e immobilizzarlo. La sua condizione psicofisica ha spinto i carabinieri ad optare per il suo trasporto in ospedale dove si trova attualmente ricoverato nel reparto di psichiatria, ma ciò non ha evitato la denuncia per minacce e resistenza a pubblico ufficiale.

