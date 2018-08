Foggia, blitz contro caporalato: denunciato imprenditore/ Ultime notizie: bloccato furgoncino con braccianti

Foggia, blitz contro caporalato: denunciato imprenditore. Ultime notizie, i militari hanno bloccato un furgoncino con braccianti a bordo, controlli nelle campagne

Foggia, blitz contro caporalato: denunciato imprenditore in seguito all’intervento delle forze dell’ordine nelle campagne di San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e Trinitapoli. Come evidenziato dai colleghi del Corriere del Mezzogiorno, nel corso di un controllo i militari hanno denunciato un imprenditore: l’uomo è accusato di violazioni in materia di sicurezza e gli è stata comminata una sanzione di oltre 40 mila euro. I braccianti agricoli extracomunitari erano impegnati nella raccolta dei pomodori e, seppur regolarmente assunti, è stato accertato che non sono stati sottoposti alla visita medica preventiva, necessaria per accertare l’assenza di controindicazioni al lavoro. Cinque braccianti agricoli, inoltre, non indossavano i dispositivi di protezione individuale necessari al fine di prevenire possibili infortuni sul lavoro. Tutto questo accaduto nelle campagne di San Giovanni Rotondo.

FOGGIA, BLOCCATO UN FURGONCINO

Altri aggiornamenti sul blitz dei militari arrivano da San Marco in Lamis, dove è stato individuato e bloccato un furgoncino con targa bulgara: dopo un lungo pedinamento, è stato intercettato a Trinitapoli. Il presunto caporale, alla guida del furgone, ha abbandonato il mezzo alla vista dei carabinieri: a bordo vi erano uomini di colore che viaggiavano con lui. Identificati sei cittadini extracomunitari con regolare permesso: il mezzo è stato sequestrato dall’autorità giudiziaria, con il numero di telaio che è abbinato a quello di una targa italiana. Oltre alle violazioni già citate, al presunto caporale sono state comminate sanzioni amministrative come sottolineato dal corrieredelmezzogiorno.it: sanzioni relative alla circolazione del mezzo già sottoposto a sequestro amministrativo per la medesima violazione e la circolazione con dispositivi di equipaggiamento modificati. Dichiarata guerra al caporalato dopo i tragici indicenti degli ultimi giorni, ecco i primi risultati raccolti dalle forze dell’ordine nel Foggiano.

