Fontana di Trevi, rissa fra turiste per un selfie/ Ultime notizie Roma: schiaffi e pugni per il miglior posto

Fontana di Trevi, rissa fra turiste per un selfie perfetto: volano schiaffi, pugni e spintoni e non basta l'intervento dei soli Vigili. Otto persone coinvolte, anche minori, denunciati.

09 agosto 2018 Emanuela Longo

Fontana di Trevi, rissa fra turiste per un selfie (Foto Twitter)

Un selfie, affinché sia considerato davvero perfetto, deve avere la migliore angolazione possibile, soprattutto se scattato in un luogo magico come la Città Eterna, con tanto di Fontana di Trevi alle spalle. Proprio al fine di contendersi il posto migliore per uno scatto che quasi certamente sarebbe finito sui social, pronto a ricevere decine di “like”, due turiste – una ragazza olandese e una italo-americana – sono arrivate alle mani, scatenando una vera e propria rissa. La prima appena 19enne, la seconda 44enne, hanno dato il via ad una zuffa alla quale hanno aderito anche amici e familiari sotto lo sguardo attonito di altri turisti giunti a Roma da tutto il mondo per ammirare le sue bellezze. Solo l’intervento delle Forze dell’Ordine ha impedito che la maxi rissa potesse portare a gravi ferimenti tra le due donne assetate del miglior selfie. La discussione, come riporta SkyTg24 sarebbe nata per futili motivi: sia la 19enne che l’italo-americana si sono ritrovate di fronte alla Fontana di Trevi. E quale miglior posto per uno scatto memorabile? Peccato però che entrambe le donne abbiano considerato ideale la stessa angolazione per il selfie, tanto da scatenare ben presto una rissa di enormi proporzioni.

RISSA FRA TURISTI A ROMA: INTERVENGONO DUE PATTUGLIE

Schiaffi, pugni e spintoni: la lite tra le due turiste a Roma con le rispettive famiglie è degenerata molto presto rendendo necessario l’intervento dei Vigili urbani del I Gruppo “ex Trevi” che ha così contribuito a placare gli animi già molto agitati e mettere fine – solo apparentemente - alla violenta rissa. L’episodio, diffuso solo oggi dai quotidiani nazionali, in realtà è avvenuto mercoledì 8 agosto intorno alle 19.30. Entrambe le turiste erano intenzionate a scattare la foto nel medesimo punto a ridosso della Fontana di Trevi, ritenendolo il miglior posto per riprendere il monumento. Dagli spintoni si è passati ben presto agli schiaffi e, con il supporto dei familiari è scoppiata una maxi rissa. Sono state in tutto otto le persone coinvolte, tra cui due ragazze americane minorenni di 17 anni e una 13enne. L’intervento immediato di due vigili in servizio ha evitato il peggio ma poco dopo la rissa è ripresa più violenta che mai tanto da portare all’intervento di due pattuglie che hanno posto fine all’assurda lite. Fortunatamente i turisti coinvolti hanno riportato solo contusioni non gravi ma sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria per violenza e minacce.

