Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 9 agosto: i numeri vincenti! Video (conc 95/2018)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 9 agosto: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.95/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Siamo quasi giunti al concorso centrale della settimana con Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Poche ore ancora prima di scoprire i numeri vincenti di oggi ed i relativi premi e fortunati. L'ultima estrazione si è rilevata fortunata in particolare per gli appassionati del Lotto, che grazie ad un vincitore di Squinzano in provincia di Lecce ha vissuto la vincita di più di 62 mila euro. La giocata è stata realizzata su Torino e prevede quaterna, quattro terni e sei ambi. Al secondo posto invece gli oltre 50 mila euro assegnati a Santeramo in Colle, nel Barese, mentre al terzo troviamo i 40 mila euro destinati ad un gicoatore di Catania. La vincita più alta del 10eLotto riguarda sempre un vincitore della provioncia di Lecce, di Leverano, che ha centrato un 9 del valore di 20 mila euro. Due vincite invece al secondo e terzo posto, la prima da 15 mila euro finita a Roma e la seconda da 10 mila euro registrata sempre nella Capitale. L'ultimo posto della Top 3 delle vincite è condiviso inoltre da un altro fortunello che con un 8 con modalità frequente ha indovinato il premio da 10 mila euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Continua a salire il Jackpot del SuperEnalotto, che questa sera metterà in palio 24,2 milioni di euro. I giocatori italiani sono in attesa di scoprire i numeri vincenti di oggi, così come i premi abbinati alle quote secondarie. L'ultimo appuntamento della Sisal ha visto scendere in picchiata numerose quote, come dimostrano anche le vincite maggiori dell'estrazione. Il bottino più alto è stato centrato da cinque giocatori grazie al 4+, superando i 23 mila euro, mentre otto appassionati hanno indovinato il 5 con un premio da poco più di 19 mila euro. Si scende fino a 1.926 euro per il premio del 3+, distribuito a 91 giocatori, mentre 769 vincitori hanno indovinato il 4, con un premio da 234,69 euro. Il premio del 3 è invece di 19,26 euro per 25.582 vincitori, mentre ritorna a 5 euro tondi il premio del 2, destinato a 344.394 appassionati. Lo stesso bottino è stato realizzato inoltre da 14.035 giocatori grazie allo 0+, mentre i 10 euro dell'1+ sono stati indovinati da 7.134 giocatori. Infine abbiamo i vincitori del 2+, che si sono portati a casa 100 euro a testa: in tutto sono stati 1.186 i giocatori a realizzare la quota.

LA SMORFIA NAPOLETANA

I giocatori del Lotto sono già in fermento in previsione dell'estrazione di questa sera, che ci permetterà di conoscere i nuovi numeri estratti. Alcuni appassionati si trovano in realtà a navigare ancora in acque confuse e non si tratta di una strampalata gita fuori porta per rinfrescarsi in questa torrida giornata di agosto. Sono infatti migliaia e migliaia i giocatori che parteciperanno al concorso di oggi, ma tanti ancora nutrono dei forti dubbi sui numeri da giocare. La nostra Rubrica invece ha già le idee chiare ed è pronta a condividere con voi il verdetto della smorfia napoletana, in base alla notizia che abbiamo scelto per oggi. Capita a volte di non essere consapevoli di avere una malattia di piccola e importante entità ed è ciò che è accaduto ad un uomo australiano, che ha scoperto di avere un parassita nel piede dalla lunghezza superiore al metro. Alcuni forti dolori all'arto lo hanno spinto a chiedere il consulto dei medici, ma non immaginava di certo che l'ecografia avrebbe mostrato un animale tanto lungo. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il piede, 11, il medico, 12, il dolore, 90, il verme, 66, e la cura, 18. Come Numero Oro scegliamo invece l'inconsapevole 49.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Jackpot e SuperEnalotto stanno per svelare le loro carte: che cosa succederà nell'estrazione di oggi? Non si parla solo di numeri vincenti e montepremi, ma anche di tutte le quote minori e dei premi secondari che la Sisal sta già raccogliendo per il concorso di questa sera. Molti giocatori preferiscono di certo puntare in alto e pensare già alla vincita maggiore, mentre altri sono disposti anche ad accontentarsi di bottini meno consistenti. Il dubbio di come spendere una cifra di qualsiasi entità riguarda tuttavia tutti gli appassionati del gioco. La nostra Rubrica vi offre anche oggi la possibilità di scoprire un'iniziativa lanciata su KickStarter e che questa volta riguarda la risposta ai sogni di tutti gli appassionati di sci-fi. Vector è infatti un robot domestico in grado di interagire con le persone, dimostrare sentimenti di felicità nel vedere i "padroni", aiutarli in piccoli interventi e dotati di una voce elettronica. Può sentire, vedere, provare sentimenti e reagire in base al mondo circostante, anche se le sue dimensioni sono davvero ridotte. La comunità di KickStarter per ora ha raccolto la maggior parte del goal richiesto, circa 430 mila euro, ma sarà possibile partecipare all'asta ancora per 28 giorni.

