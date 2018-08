Maltempo, nuovi temporali al Nord/ Ultime notizie meteo Lombardia: allerta arancione per rischio idrogeologico

Maltempo, nuovi temporali al Nord: già in atto in molte Regioni con massima attenzione in Lombardia dove è scattata l'allerta arancione per rischio idrogeologico.

09 agosto 2018 Emanuela Longo

Maltempo, nuovi temporali al Nord

Il trend dell'estate 2018, dal punto di vista del meteo, non si smentisce neppure in questa prima parte di agosto, portando su tutta la Penisola caldo africano alternato a improvvisi e violenti nubifragi in perfetto stile caraibico. Come riportano gli esperti de IlMeteo.it, andiamo incontro ad una evoluzione imminente che stravolge tutti i programmi. Proprio negli ultimi minuti, l'anticiclone africano è crollato sotto la spinta delle correnti occidentali fresche atlantiche e questo ha portato inevitabilmente a dei fenomeni piuttosto vistosi, a partire da un ammasso nuvoloso che ha portato con sé temporali violenti dalle Alpi occidentali scendendo verso il Piemonte e portandosi sulla Lombardia. E' il nord, dunque, ad essere nuovamente colpito dalla nuova ondata di maltempo con precipitazioni diffuse su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'arrivo della prima vera perturbazione d'agosto attesa principalmente per domani. Un calo delle temperature sarà inevitabile e l'arrivo di temporali e piogge di elevata intensità ha già spinto la protezione civile ad emettere una nuova allerta meteo. Ad essere travolta dal maltempo sin dal tardo pomeriggio di oggi sarà soprattutto la zona Nord-ovest d'Italia mentre domani le precipitazioni si estenderanno anche alle regioni Nord Orientali. Ed il Sud? Come sempre ci troviamo di fronte ad un Paese diviso a metà con ben sette città (sabato saranno otto) da bollino rosso per la nuova ondata di calore.

RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOMBARDIA: ALLERTA MALTEMPO

Dopo Roma, Palermo e Firenze, già toccate dal maltempo nei giorni scorsi, ora le precipitazioni si sposteranno rapidamente nelle Regioni settentrionali che continueranno ad essere interessate anche oggi dalla perturbazione di origine atlantica proveniente dalla Francia. Non si esclude, come riporta Repubblica.it, l'allerta arancione per rischio idrogeologico su gran parte della Lombardi, dove si registra la maggiore instabilità atmosferica sempre più in aumento. Temporali, accompagnati da grandine e raffiche di vento contribuiranno a porre l'attenzione ai fiumi Seveso e Lambro per i quali la protezione civile ha già avviato il monitoraggio. Il Comune di Milano ha già disposto l'attivazione del Centro operativo comunale per graduare il piano di emergenza. Per la giornata di venerdì è prevista allerta gialla anche su Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Provincia autonoma di Trento e settori di Abruzzo e Basilicata. Avverse condizioni meteo sono attese anche in Campania fino alle 20 di oggi per via delle copiose precipitazioni. I venti continueranno ad essere molto forti con possibili raffiche e mare localmente agitato.

