Manuela Bailo è scomparsa: smartphone rintracciato a Brescia/ Ultime notizie, 35enne mai stata a Garda

Manuela Bailo (Facebook)

Manuela Bailo è scomparsa, la famiglia della trentacinquenne vive con il fiato sospeso ma ecco la svolta nelle indagini: la donna era a Brescia, non è mai stata sul Lago di Garda. Manuela, di Nave, ha fatto perdere le sue tracce lo scorso 28 luglio 2018: all’ex fidanzato, con il quale continuava a vivere, aveva detto di essere andata sul Lago di Garda, ma così non è stato. Come riportato dai colleghi di Brescia Today, arrivano le conferme dalle analisi sulle celle di contatto del suo smartphone: non era al Lago di Garda, almeno nei giorni in cui diceva di essere là. Il suo telefono è spento da quasi due settimane, dal lunedì seguente la sua sparizione, ma la trentacinquenne lo aveva utilizzato nei giorni precedenti per inviare su Whatsapp dei messaggi all’ex compagno, alla madre e al suo datore di lavoro.

MANUELA BAILO E' SCOMPARSA, SVOLTA NELLE INDAGINI

Brescia Today sottolinea che un’altra conferma sulla vicenda è giunta dall’analisi delle videocamere delle strade: la sua automobile, una Opel Corsa grigia, avrebbe varcato il confine con Brescia. E nella località lombarda è stata avvistata a più riprese anche nei giorni antecedenti la sua scomparsa. La denuncia della famiglia è giunta mercoledì 1 agosto, con i genitori che speravano si facesse viva entro tre giorni. Nessun indagato per il momento per la sua sparizione, con gli investigatori al lavoro per cercare di capire cosa possa essere successo alla trentacinquenne, che secondo le ultime indiscrezioni sembrava aver intrapreso una nuova relazione sentimentale con un uomo già sposato. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore su Manuela Bailo, con la famiglia e gli amici che non perdono la speranza di rivederla sana e salva.

