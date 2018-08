Napoli, baby gang getta anziano nel cassonetto/ Video ultime notizie: in un altro raid molestano immigrata

Baby gang getta anziano nel cassonetto, in un altro raid a Napoli molestano giovane immigrata. Le ultime notizie e i video pubblicati da una pagina Facebook per denunciare le violenze

09 agosto 2018 Silvana Palazzo

Napoli, baby gang getta anziano nel cassonetto

Torna d'attualità il tema delle baby gang che tormentano e molestano le persone. L'ultimo caso è stato registrato a Napoli, dove un gruppetto di ragazzi ha scaraventato un anziano in un cassonetto della spazzatura. A denunciare l'aggressione sono il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e lo speaker radiofonico Gianni Simioli. Fanno riferimento a due video pubblicati sulla pagina Facebook “‘Made in Vrenzolandia”. «In un primo video si vede un gruppo di ragazzi che segue passo passo un uomo per poi prenderlo in braccio e gettarlo in un bidone della spazzatura che poi chiudono anche». Il secondo video invece è girato in metropolitana, dove «una decina di scalmanati prende di mira prima una persona anziana costringendola nei fatti a scendere dal convoglio» per poi indirizzare le loro “attenzioni” verso «una signora che appare visibilmente intimorita per quelle che sono vere e proprie molestie nei suoi confronti».

NAPOLI, ANZIANO NEL CASSONETTO E MOLESTIE: BABY GANG IN AZIONE

Francesco Emilio Borrelli e Gianni Simioli hanno spiegato che questi video girati dalle baby gang stanno girando sui social. «Non devono essere presi come “scherzi” o “goliardate” perché vengono messe in atto vere e proprie violenze che vanno punite per quel che sono». Bullismo, sfottò, arroganza e provocazioni al limite delle molestie. Ancora baby gang a Napoli. Il primo video potrebbe essere stato girato nel quartiere Fuorigrotta. La gang ha finto di scherzare con un uomo, esultando con cori da stadio. Poi due ragazzi hanno sollevato l'anziano e lo hanno lanciato in un bidone della spazzatura, mentre qualcuno chiude poi il coperchio. Nell'altra clip si vedono diversi ragazzi in metropolitana, forse minorenni. Ascoltano musica ad alto volume e ballano nel vagone, tormentando un anziano: lo prendono in giro, gli ballano accanto e lo irridono. Una volta sceso l'uomo, il branco si sposta su una donna immigrata, arrivando a sfiorarla e a molestarla. Anche lei, poi, scende dalla metro. “Made in Vrenzolandia” ha pubblicato il video proprio per condannare e denunciare l'accaduto: lo precisano gli stessi admin della pagina social.

