Notte di San Lorenzo 2018/ Video, domani 10 agosto, le stelle cadenti: ecco dove vederle

Notte di San Lorenzo 2018, 10 agosto: lo spettacolo delle stelle cadenti è una ricorrenza amata dagli italiani, ecco dove osservarle e come fotografarle

Immagine di repertorio (Pixabay)

Notte di San Lorenzo 2018: domani, 10 agosto 2018, è in programma la notte delle stelle cadenti. Tradizionalmente associata al passaggio dello sciame meteorico delle Perseidi, è anche poeticamente legato alle Lacrime di San Lorenzo, considerato evocativo dei carboni ardenti su cui il santo fu martirizzato. Giorni in cui l’atmosfera terrestre è attraversata da un numero di meteore più alto del solito: per questo motivo è un fenomeno parecchio visibile, in particolare in caso di cielo sereno. Alla notte di San Lorenzo ha dedicato una celebre poesia Giovanni Pascoli, intitolata X Agosto: “San Lorenzo, io lo so perché tanto / di stelle per l'aria tranquilla / arde e cade, perché sì gran pianto / nel concavo cielo sfavilla...”. E migliaia di italiani si preparano per il grande evento: chi in spiaggia e chi in montagna, pronti se necessario con il binocolo per cercare di individuare le stelle cadenti e, come da tradizione, esprimere un desiderio.

STELLE CADENTI, ECCO COME FOTOGRAFARLE

Domani, 10 agosto 2018, ricorre la Notte di San Lorenzo e molti proveranno a fotografare le stelle cadenti per immortalare un momento magico. Come sottolineato da Sky TG 24, per fotografarle al meglio è necessario prendere piccoli accorgimenti: recarsi in spazi aperti, lontani da fonti luminose ed attendere le ore centrali della notte per vedere un numero maggiore di stelle, ovvero quando la costellazione di Perseo diventa alta nel cielo. E dove è meglio osservarle? Come sottolineato in precedenza, è meglio spostarsi in luoghi aperti: in spiaggia è l’ideale, ma per chi si trova in montagna o altrove, basterà spostarsi lontano dai centri abitati. Per essere sicuri al 100 per cento di vederle, bisognerà puntare smartphone e macchine fotografiche in direzione Nord-Est, fino a individuare la costellazione di Perseo. Qui di seguito vi proponiamo un video dello spettacolo risalente alla notte tra il 12 e il 13 agosto 2012:

