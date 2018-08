Novi, maltrattata e minacciata: madre 70enne fa arrestare il figlio/ Ultime notizie: ennesima lite per soldi

Novi, madre 70enne fa arrestare il figlio: continui maltrattamenti e minacce per ragioni economiche. L'ultima lite per futili motivi nei giorni scorsi, l'uomo in carcere ad Alessandria.

09 agosto 2018 Emanuela Longo

Novi, madre 70enne fa arrestare il figlio

Non è facile per una madre trovare il coraggio di denunciare il proprio figlio. Dopo aver subito copiosi maltrattamenti e vessazioni, però, una donna di 70 anni ha trovato il coraggio di sporgere denuncia contro il figlio 43enne, Andrea Ecca. L'uomo è già noto alle forze dell'ordine e già in passato era finito a processo e poi condannato per maltrattamenti a una donna. L'ultimo episodio di violenza è accaduto a Novi, in provincia di Alessandria, dove l'anziana madre vive, all'interno di un appartamento popolare di viale Pinan Chichero. Come riporta La Stampa, tra i due qualche giorno fa sarebbe scoppiata l'ennesima lite per futili motivi durante la quale il 43enne, visivamente ubriaco, avrebbe minacciato l'anziana madre e poi sferrato un pugno contro il vetro di una porta del corridoio di casa, infrangendolo e ferendosi. Spaventata per l'azione violenta avuta dal figlio e ormai sfinita dalle continue minacce e vessazioni, la donna avrebbe deciso di chiamare i carabinieri, prima che la situazione potesse degenerare ulteriormente.

FIGLIO ARRESTATO: IN CARCERE AD ALESSANDRIA

Sono stati gli uomini dell'Arma, allertati dalla pensionata, ad intervenire nell'appartamento di Novi teatro dell'ennesimo litigio tra madre e figlio. La discussione, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe nata ancora una volta per ragioni economiche. L'unica fonte di sostentamento è rappresentata proprio dalla piccola pensione dell'anziana donna la quale non sarebbe più in grado di far fronte alle continue richieste di denaro del figlio violento. L'uomo, all'arrivo delle forze dell'ordine si trovava ancora in uno stato di alterazione e ferito ad una mano a causa del colpo sferrato contro il vetro della porta andato in frantumi. Senza opporre resistenza si sarebbe fatto dapprima accompagnare al Pronto Soccorso dove è stato medicato, quindi in caserma dove è stato arrestato e successivamente trasferito nel carcere Don Soria di Alessandria, ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

