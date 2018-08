PISTOIA, 13ENNI SPARANO A MIGRANTE: NON È RAZZISMO/ "Solo goliardia": il comunicato della Polizia

Pistoia, spari contro migrante: aggressori tredicenni. Individuati i due colpevoli dell'aggressione ai danni di un ospite di don Biancalani: "momento di goliardia"

09 agosto 2018 - agg. 09 agosto 2018, 13.04 Carmine Massimo Balsamo

Si è scatenata sui social network un'onda di polemiche sul caso di Pistoia e degli spari con una pistola scacciacani contro un migrante del Gambia. Come accaduto nel caso di Daisy Osakue, non sembrerebbe trattarsi di un episodio di razzismo, come invece ipotizzato in un primo momento. La Polizia ha bloccato due ragazzi di tredici anni che hanno ammesso le proprie responsabilità ma hanno definito l'accaduto come "un momento di goliardia". Escluso, dunque, una motivazione razziale. La conferma arriva dal comunicato diramato dalla Polizia: "Pistoia individuati da #Digos gli autori delle offese e delle esplosioni di colpi a salve nei confronti di un cittadino gambiano avvenute il 2 agosto. Sono due minori, hanno meno di 14 anni e hanno imputato l’accaduto a un momento goliardico escludendo i motivi razziali o politici". Attesi ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

SPARI CONTRO MIGRANTE: ARRESTATI DUE 13ENNI

Pistoia, spari contro migrante: aggressori tredicenni, individuati i due colpevoli. Come vi abbiamo raccontato, lo scorso 2 agosto 2018 un giovane di origini africane, del Gambia, è stato aggredito nella località toscana: ospite di don Biancalani, è stato centrato da alcuni proiettili di una pistola a salve. E le indagini della Digos e della Squadra Mobile di Pistoia, coordinate dalla Procura di Pistoia, hanno individuato i due aggressori: si tratta di due tredicenni, che hanno utilizzato una pistola scacciacani per compiere il reato. I due, accompagnati dai genitori, hanno ammesso le loro responsabilità ma hanno negato qualunque motivazione razzista o politica dietro al gesto: “solo un momento di goliardia tra amici finito male”, questa la spiegazione dei due giovani minorenni. I ragazzi non sono imputabili, avendo meno di 14 anni, e ora il fascicolo è stato girato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minori di Firenze.

NO MOTIVAZIONE RAZZISTA

Sembra dunque cadere la prima ipotesi degli investigatori, che avevano pensato a una motivazione razzista dietro l’aggressione al giovane originario del Gambia. Gli inquirenti hanno proseguito le indagini negli ultimi giorni e si sono serviti delle testimonianze di alcuni presenti sul luogo dell’aggressione, utilizzando inoltre le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. E una sequenza di queste ha mostrato che nella zona dell’aggressione giravano proprio i due ragazzi tredicenni. Come sottolineato da Il Fatto Quotidiano, le forze dell’ordine hanno successivamente perquisito le abitazioni e hanno rinvenuto la pistola scacciacani insieme a circa duecento proiettili a salve. “Un momento di goliardia”, la giustificazione dei due minori, che pagheranno a caro prezzo questa bravata.

