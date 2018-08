Santa Teresa Benedetta della Croce/ Santo del giorno, il 9 agosto si festeggia la suora amatissima in Germania

Il 9 agosto si celebra Santa Teresa Benedetta della Croce: Santo del giorno, la donna fu una suora che scelse di convertirsi dall'ebraismo al cristianesimo e morì in situazioni tragiche.

Santa Teresa Benedetta della Croce, Santo del giorno

Santa Teresa Benedetta della Croce, nata Edith Stein, è la santa del giorno 9 agosto. Edith non è una cattolica qualunque, ma una suora convertita dall'ebraismo al cristianesimo. Nata giudaica, infatti, Edith attraversò un periodo di rifiuto e allontanamento dalla fede durante gli anni giovanili. Gli studi di Edith condizionarono non poco la sua scelta di regalarsi a Dio. Edith, infatti, studiò filosofia nei prestigiosi atenei di Breslavia e Gottinga, per poi discutere la tesi a Friburgo a 25 anni: il tema era l'empatia con il prossimo. Negli anni della Prima guerra mondiale Edith divenne un membro attivo dell'ateneo di Friburgo, insegnando e prestando consulenze. Nei primissimi anni Venti arrivò la conversione. La lettura della biografia agiografica di Santa Teresa d'Avila giocò il ruolo principale: Edith Stein si convertì al cattolicesimo nel 1921. Fu battezzata nel 1922 e iniziò ad instradarsi verso una vita di clausura.

Già nel 1933 Edith Stein, divenuta Teresa Benedetta della Croce come nome ecclesiastico, scrisse al segretario particolare del Papa per chiedere un'intercessione contro il nascente Nazismo. Nel 1934 Teresa Benedetta della Croce entra nel monastero di clausura di Colonia, dedicandosi alla lettura di San Tommaso d'Aquino. Visti i pericoli per il regime nazista, il suo ordine monastico trasferì Teresa Benedetta in Olanda sperando di proteggerla, ma tutto fu inutile. La conferenza dei vescovi olandesi, durante la guerra, nel '42, diramò un proclama da leggere in tutte le chiese della nazione: esso si scagliava contro il nazismo e il suo odio verso il diverso. Per vendetta, Hitler diede l'ordine di arrestare tutti gli ebrei convertiti ad altre confessioni, che fino a quel momento erano stati lasciati in pace. Edith cadde nel proclama e venne arrestata e deportata ad Auschwitz-Birkenau. Prima di arrivare nel luogo di morte più famoso del mondo, Edith e sua sorella Rosa, che si era a sua volta convertita al cristianesimo, vennero tenute momentaneamente in un campo di smistamento centroeuropeo. Il loro arrivo ad Auschwitz, a cavallo tra luglio e agosto 1942, avvenne davvero poco prima della morte. Dichiarate inabili a lavorare, vennero condannate alla camera a gas nel giorno 9 agosto. Dopo la morte per soffocamento, le sorelle vennero cremate. Ovviamente le loro ceneri non vennero mai ritrovate. Il processo di beatificazione di Santa Teresa Benedetta della Croce si concluse nel 1998 sotto il pontificato di Giovanni Paolo II.

Gli altri Santi del giorno

Non ci sono feste o sagre dedicate alla santa, poiché era una santa straniera ed è anche morta in circostanze davvero tragiche. La santa è molto venerata soprattutto in Germania. Il 9 agosto si festeggiano anche altri santi e beati, tra i quali ricordiamo Beato Antonio Mateo Salamero Sacerdote e martire, Santa Candida Maria di Gesù, Beato Claudio Richard, San Falco di Palena Eremita, Beato Faustino Oteiza Segura, San Feidlimid, Santi Fermo e Rustico, Beato Fiorentino Asensio Barroso, Beato Fiorentino Felipe Naya, Beato Francesco Jagerstatter Laico, Beato Germano da Carcagente, Beato Giovanni della Verna.

