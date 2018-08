Sposo si tuffa in acqua per salvare un ragazzo/ Durante il matrimonio vede un giovane annegare e lo soccorre

Durante il suo matrimonio sulla spiaggia, Zac Edwards, ha visto un giovane che stava annegando. Subito si è buttato per soccorrerlo e, così, gli ha salvato la vita

Zac Edwards e la moglie Cindy dopo il salvataggio

Tutto sembrava perfetto. Il giorno del matrimonio, i piedi nella sabbia, gli sposi e gli invitati. Il giorno delle proprie nozze nessuno lo dimentica mai, ma questa coppia avrà un motivo in più per ricordarsene. Il Daily Mail ha, così, riportato una vicenda bellissima accaduta in America, in Alabama. Zac Edwards e Cindy, entrambi trentaduenni, si erano appena sposati, il fatidico “sì” era appena stato pronunciato e, sulla spiaggia, a riva dell’oceano, si stavano concedendo a qualche scatto per ricordare quel giorno così importante. Proprio durante il servizio fotografico i neo sposi hanno sentito le urla di una donna che indicava Jamel Robinson, un giovane diciottenne, che stava rischiando di annegare. Lo sposo, sottoufficiale della Guardia Costiera degli Stati Uniti, non ci ha riflettuto molto e, sotto consiglio della moglie, “devi ascoltare tua moglie o sei nei guai”, è corso a salvare il ragazzo.

IL DICIOTTENNE SALVATO DALLO SPOSO

Zac Edwards, così, ha iniziato a correre, lasciando sposa e invitati a riva, si è tolto la camicia e si è tuffato nell’Oceano per salvare Jamel Robinson. Subito è riuscito a raggiungere il giovane che, a causa delle forti correnti, continuava ad allontanarsi dalla riva. Zac è riuscito a recuperare il diciottenne e nel frattempo sono arrivati anche i soccorsi della Orange Beach Fire Department e Orange Beach Surf Rescue. Zac, grazie all’aiuto delle squadre di soccorso, è riuscito a caricare su una moto d’acqua il giovane e portarlo così a riva, sano e salvo. “Penso che le persone sottovalutino l’oceano. Era un giorno di bandiera rossa. I nuotatori devono essere cauti in questi casi”, ha commentato lo sposino. Tornato alle sue nozze Zac è stato elogiato anche dal pastore, presente per celebrare le nozze: “Quest’uomo ha sacrificato del tempo nel suo giorno speciale per salvare qualcun altro. È ammirevole”.

