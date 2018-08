ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: Moavero ricorda i caduti di Marcinelle, scontro sui migranti (9 agosto)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: scontro nel Governo sui migranti dopo le dichiarazioni di Moavero su Marcinelle. Calciomercato, Modric vicino all'Inter? (9 agosto 2018)

La miccia l'ha innescata il ministro degli esteri Enzo Moavero che in Belgio ricordando la morte di 136 minatori italiani a Marcinelle ha sottolineato come anche i nostri antenati sono stati nel passato emigranti in cerca di una vita migliore. Le parole del titolare della Farnesina non sono state bene accolte dalla Lega che immediatamente ha preso le distanze con un affondo durissimo. I capigruppo a Camera e Senato, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo hanno infatti ricordato come gli emigranti italiani andavano a lavorare, ad essi nulla era regalato e nella maggior parte dei casi erano sottoposti ad un regime di vita durissimo, tutto il contrario di quanto avviene in Italia con i migranti africani. Le parole dei leghisti hanno portato il presidente della Camera Fico a difendere Moavero, ricordando ai colleghi del Carroccio che non tutti i migranti sono eguali.

Morti due bambini travolti da un treno

Tragedia nel calabrese dove due bambini che facevano parte dello stesso nucleo familiare sono morti travolti da un treno. I due piccini Giulia e Lorenzo Pipolo rispettivamente di 6 e 12 anni stavano attraversando i binari probabilmente per andare in spiaggia, quando sono stati investiti dal regionale che da Brancaleone andava a Locri. Inutile il tentativo della madre di evitare la tragedia, la donna Simona Dall’Acqua di 49 anni si sarebbe accorta dell'arrivo del treno provando disperatamente ad allontanare i bambini ma rimanendo a sua volta investita. Adesso la donna lotta tra la vita e la morte, mentre il compagno di cui non sono state rese note le generalità viene sentito dagli investigatori. La famiglia che risiedeva a Milano era in Calabria per passare qualche giorno di ferie.

Palermo, truffa alle assicurazioni

Si facevano rompere le ossa per incassare il premio dell'assicurazione. Sconvolgente vicenda quella emersa a Palermo dove gli investigatori della squadra mobile hanno scoperto un giro di truffe assicurative. A mettere in piedi il disegno criminoso un perito assicurativo, Michele Caltabellotta, adesso in carcere. Dalle indagini è emerso che Caltabellotta reclutava tra gli immigrati i suoi complici, quest'ultimi per poche centinaia di euro acconsentivano a procurarsi fratture in tutto il corpo allo scopo di incassare il premio assicurativo. I poliziotti sono risaliti alla truffa indagando sulla morte di Hadry Yakoub un migrante trovato senza vita in una strada di periferia nel Gennaio dello scorso anno. Allo stato attuale sono finiti sotto indagine una cinquantina di persone, per undici di loro è scattata la misura cautelare dell'arresto.

"Zingari e molestatori, scendete dal treno!"

Non credevano alle loro orecchie i pendolari del treno regionale che porta i pendolari da Milano a Cremona, quando dall'altoparlante hanno sentito una voce femminile che invitava gli Zingari e i molestatori a lasciare la carrozza. L'annuncio probabilmente letto dal capo treno è stato registrato da una passeggera e inviato alla direzione di Trenord, con l'azienda che immediatamente ha aperto un'inchiesta interna. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che l'autrice del gesto sia una donna con molti anni di servizio, che adesso però rischia il licenziamento.

Modric all'Inter, ci siamo?

Il calciomercato sta per vivere i suoi giorni finali, quelli più attesi. E dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, un altro grande campione internazionale potrebbe arrivare in Serie A. Si tratta di Luka Modric, corteggiato dall'Inter e che starebbe trattando le condizioni del suo addio al Real Madrid. Che sarebbe clamoroso, visto che i Blancos hanno perso già lo stesso Ronaldo e Kovacic. Ma la volontà del centrocampista croato sembra chiara, e il rischio per il Real è grande: sarà decisivo un colloquio tra Modric e il presidente del Real Florentino Perez, che dovrebbe avvenire nelle prossime ore.

