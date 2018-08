Vicenza, migranti in Questura: vogliono Sky e pasti migliori/ Lega all'attacco: “Tornino di corsa in Africa”

Vicenza, migranti in Questura: vogliono Sky, pasti migliori, aria condizionata e carte d'identità. Lega subito all'attacco: “Tornino di corsa in Africa”. Le ultime notizie

09 agosto 2018 Silvana Palazzo

Migranti in Questura: vogliono Sky (Immagine di repertorio, LaPresse)

Un gruppo di richiedenti asilo ospitati al centro culturale San Paolo di Vicenza si sono presentati in Questura per parlare con un funzionario. Hanno chiesto di poter ottenere documenti di identità, pasti diversi da quelli serviti e aria condizionata nei locali in cui alloggiano. Uno dei migranti ha poi espresso la necessità di avere Sky per vedere le prossime partite di calcio. A presentarsi in Questura una quindicina di persone, due delle quali hanno illustrato le richieste al funzionario competente, in modo assolutamente pacifico. La vicenda, raccontata dal Gazzettino, sta facendo discutere. Su quanto chiesto dagli ospiti del centro gestito dalla cooperativa Cosep ha già preso posizione la Lega attraverso Maria Bizzotto, capogruppo al Parlamento Europeo. «I clandestini presunti profughi di Vicenza che protestano in Questura perché pretendono di avere Sky per vedere le partite di calcio meritano di tornare in Africa di corsa». E torna un concetto espresso nelle settimane scorse dal leader della Lega Matteo Salvini. «Questi personaggi, tutti richiedenti asilo politico da anni (alcuni hanno persino presentato ricorso in tribunale dopo che la loro domanda è stata bocciata), devono capire che la pacchia è veramente finita e che possono tranquillamente tornare a casa loro senza nessuna possibilità di rimettere piede in Italia».

LEGA PROTESTA: “TORNINO DI CORSA IN AFRICA”

Ai migranti il digitale terrestre non basta più? Il campionato di calcio si avvicina e poi quest'anno c'è pure Cristiano Ronaldo. E allora un gruppo di richiedenti asilo ospiti a Vicenza hanno pensato bene di andare in Questura per chiedere, a spese dei contribuenti, Sky. È accaduto lunedì pomeriggio, quando un gruppo di nigeriani si sono presentati in Questura anche per lamentarsi del cibo, oltre che per chiedere aria condizionata e carte d'identità. «Questa gente, che è mantenuta dallo Stato con colazione, pranzo e cena gratis, che non lavora e che passa le giornate a bighellonare, va rimpatriata il prima possibile», ha dichiarato Maria Bizzotto, capogruppo Lega al Parlamento Europeo, come riportato dal Gazzettino. L'esponente del Carroccio ha commentato duramente la vicenda. «Si è mai visto al mondo che chi scappa veramente dalla guerra protesti perché non vede le partite di calcio su Sky? Siamo seri: le sceneggiate di questi falsi profughi di Vicenza sono l'ennesima presa in giro verso milioni di italiani in difficoltà che non sanno come arrivare alla fine del mese e che mai si sognerebbero di protestare per avere l'abbonamento a Sky».

