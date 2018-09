LOTTO/ Estrazioni 10eLotto e Superenalotto, numeri vincenti 1 settembre 2018: i fortunati e la Top Five

Estrazione del Lotto e Superenalotto del 1 settembre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.105/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

02 settembre 2018 - agg. 02 settembre 2018, 13.31 Morgan K. Barraco

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Volano verso vette importanti i numeri ritardatari del Lotto. Dopo l'ultima estrazione, quella di sabato primo settembre, l'82 su Firenze è arrivato a quota 159 assenze. Così resta in cima alla classifica dei ritardatari, tenendo a buona distanza gli altri tre numeri centenari che lo inseguono. Il primo di questi è il 18 su Venezia, che ora è a quota 136 turni a vuoto, mentre su gradino più basso del podio si piazza il 54 su Torino che manca da 125 estrazioni. Fuori dal podio il 9 su Venezia che è ad una lunghezza con le sue 124 assenze. Dalla top five è sparito il 75 su Bari, che è tornato prima di provare a diventare centenario, cioè dopo 97 concorsi. Sale quindi al quinto posto il 27 su Genova con le sue 96 assenze. Per gli ambi delle serie classiche più ritardatari Agipronews segnala la decina 40-49 su Milano e la 70-79 su Genova che non si vedono da 37 estrazioni, mentre la cadenza 0 su Torino è assente da 81 concorsi, infine la figura 1 su Torino manca da 50 turni. (agg. di Silvana Palazzo)

LE QUOTE

Vola fino a 34 milioni di euro il Jackpot del Superenalotto per la prossima estrazione: non c'è stato alcun 6 nel concorso di sabato primo settembre. Nessun giocatore ha indovinato la combinazione esatta, ma c'è comunque qualcuno che può festeggiare, perché anche questo concorso si è confermato generoso. Possono festeggiare in tanti per il 5: sono venticinque le schedine fortunate, ognuna delle quali frutta 7.500. Si è in buona compagnia anche per quanto riguarda il 4 stella: sono sette le giocate fortunate in questo caso, ciascuna da 13.360 euro. Chi invece ha realizzato il 3 stella può incassare 1.378 euro: le schedine vincenti di questa categoria sono ben 258. L'assalto al premio di prima categoria dovrà ripartire in vista della prossima estrazione. Per ora è stato centrato due volte da inizio 2018: il 17 aprile con 130,2 milioni a Caltanissetta e lo scorso 23 giugno con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote. (agg. di Silvana Palazzo)

I NUMERI VINCENTI!

Lotto, 10eLotto e Superenalotto aprono il mese di settembre con i nuovi numeri vincenti. Sono state diffuse dai monopoli di stato le cifre che potrebbero trasformare qualcuno di voi in un milionario. E se la fortuna baciasse infatti uno di voi? Non dimenticate allora di condividere la vincita con chi - soprattutto a quel punto - avrà più bisogno di voi. E ovviamente fate festa... Il jackpot del Superenalotto o un bel terno secco al Lotto, magari la combinazione vincente del 10eLotto: oggi qualcuno di voi potrebbe avere belle soddisfazioni dal concorso del sabato. Noi dal canto nostro non possiamo che rinnovare il solito consiglio: controllate il tagliando anche in ricevitoria. Ma ovviamente non vi facciamo mancare l'augurio di una buona - e soprattutto ricca - estrazione.

Estrazione 10eLotto n°105 del 01/09/2018

4 - 5 - 9 - 13 - 18 - 21 - 24 - 36 - 46 - 51 - 59 - 60 - 62 - 64 - 65 - 66 - 70 - 76 - 85 - 89

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 18

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 18 - 36

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Ultima estrazione Superenalotto n. 105 del 01/09/2018

COMBINAZIONE VINCENTE

55 19 1 68 4 23

NUMERO JOLLY

28

SUPERSTAR

13

(I numeri vincenti del concorso del SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione n°105 del 01/09/2018 NAZIONALE 40 66 21 52 75 BARI 54 16 84 75 4 CAGLIARI 33 36 14 29 86 FIRENZE 88 28 19 84 63 GENOVA 31 22 6 39 41 MILANO 75 58 90 73 12 NAPOLI 62 25 45 9 73 PALERMO 64 51 85 23 77 ROMA 13 21 62 84 7 TORINO 75 60 62 38 53 VENEZIA 52 57 79 14 56

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

I NUMERI RITARDATARI

Si rinnova l'appuntamento con il gioco del Lotto, che torna a farci compagnia anche oggi, sabato 1 settembre 2018. Come sempre andiamo a vedere quali sono i numeri ritardatari, quelli cioè che da ormai diverse settimane hanno deciso di sparire dagli estratti di questa o quella ruota facendo dannare i giocatori italiani. Il più atteso in assoluto è senza dubbio il numero 82 sulla ruota di Firenze, giunto ormai alla 158esima estrazione di "latitanza". Il titolo di vice-boss dei ritardatari del Lotto spetta al numero 18 sulla ruota di Venezia, che non dà suo notizie da 135 concorsi. Come da ormai diverse settimane si ripropone il duello ravvicinato per il podio tra il numero 54 sulla ruota di Torino, assente da 124 turni, e il numero 9 sulla ruota di Venezia, che non fa capolino fra gli estratti da 123 concorsi. Oggi vedremo tra gli estratti uno di questi fab-four? (agg. di Dario D'Angelo)

CRESCE L'ATTESA PER LA PROSSIMA ESTRAZIONE

Siamo pronti per concludere la settimana con i nuovi numeri vincenti di Lotto Superenalotto e 10eLotto, di ritorno questa sera con la loro prima estrazione di settembre. Il mese è appena iniziato e gli appassionati sono sempre più invogliati a partecipare alla gara. Ovviamente in previsione di conquistare uno dei bottini previsti dalla Sisal. Com'è andato invece l'ultimo appuntamento? Le statistiche vedono vincente il Lotto, grazie ad un montepremi da oltre 5 milioni di euro. La vincita maggiore è stata realizzata da un giocatore di Genova che ha puntato su terno e ambo sulla ruota cittadina. Il premio è di 14.250 euro, mentre 13.500 euro sono stati registrati da un appassionato della Capitale, che ha vinto un terno secco sulla ruota romana. A pari merito due vincite gemelle da 12.500 euro ciascuna, finite nella provincia di Monza-Brianza, a Limbiate, e in provincia di Milano, a Paderno Dugnano. Il 10eLotto ha superato ogni aspettativa, grazie ad un montepremi finale di più di 21 milioni di euro. Primo posto per la provincia di Pordenone, grazie ad un vincitore di Azzano. 9 numeri indovinati su 10 complessivi ed un premio da 50 mila euro. Padova e la provincia di Alessandria con Tortona si posizionano entrambe al secondo posto con un bottino da 20 mila euro. Anche in questo caso la combinazione prevede 9 numeri realizzati su 10.

LE QUOTE DELL'ULTIMO CONCORSO

Il primo concorso del SuperEnalotto del mese vedrà il Jackpot salire fino al valore di 33 milioni di euro. La sestina è riuscita a chiudere agosto senza farsi vedere e si prepara per un settembre che potrebbe rivelarsi vincente. In discesa invece tutte le quote secondarie, a partire dalle maggiori. 5 in testa con oltre 25 mila euro e sei vincitori, contro poco più di 24 mila euro per il 4+ e due fortunelli. Scende anche il 3+ con un bottino da 2.756 euro e 76 vincitori, mentre il 4 mette in palio 244,66 euro e viene centrato da 733 appassionati. Si uniscono 17.756 giocatori per il 3, con un valore di 27,56 euro ed infine il 2, la quota più piccola della classifica variabile, del valore di 5,34 euro. I vincitori sono invece 269.803 in tutto. Passiamo ora alle quote SuperStar, i bottini variabili previsti dal gioco della Sisal. In testa ovviamente troviamo il 2+ con i suoi 100 euro in premio, destinati a 76 vincitori. 1.120 i giocatori invece che portano a casa 10 euro ciascuno grazie all'1+, mentre gli appassionati più fortunati legati allo 0+, ovvero 17.299, conquistano un premio da 5 euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto potrebbe riservarci non poche sorprese nel concorso di questa sera. I premi sono stati finora più che soddisfacenti, soprattutto per i giocatori che hanno chiuso il mese di agosto in attivo. Con il primo concorso di settembre ci si rimette in gioco, ancora una volta iniziando l'avventura Sisal con i numeri preferiti da giocare. Il rientro dalle vacanze potrebbe aver aumentato tuttavia gli impegni di molti giocatori, che rischiano così di non fare in tempo a partecipare all'estrazione di oggi. La nostra Rubrica invece non va in vacanza ed è pronta ad unirsi alla smorfia napoletana per aiutarvi in questo difficile compito. Partiamo dalla news: undici anni fa ha creato scalpore un annuncio fatto da una donna inglese, che ha svelato di preferire amanti fantasmi piuttosto che impegnarsi in una relazione con un uomo vero e proprio. Anzi a suo dire avrebbe già avviato un rapporto con una figura eterea ed ora pensa ad allargare la famiglia. La donna in questione si definisce consigliera spirituale e sostiene di poter vedere i fantasmi, capacità che le avrebbe permesso di incontrare il suo nuovo partner. Ed ora la coppia pensa quindi ad avere un figlio fantasma con il suo particolare compagno. Per il professor French di psicologia in realtà il fenomeno paranormale vissuto dall'inglese è spiegabile con una semplice paralisi del sonno. I numeri della smorfia: abbiamo il sonno, 60, il fantasma, 26, il figlio, 50, la relazione, 32, e il futuro, 7. Come Numero Oro scegliamo il paranormale, 29.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

SuperEnalotto e Jackpot impegneranno i giocatori della Sisal anche questa sera, in previsione della nuova estrazione. Messo da parte il mese di agosto, gli appassionati del gioco rimettono in moto anche le proprie speranze, nell'eventualità di riuscire a centrare il bottino più alto messo in palio. Il montepremi è sfuggito fino all'ultimo appuntamento, ma non è ancora detta l'ultima parola. Tutto potrebbe cambiare proprio questa sera, soprattutto per chi dovesse ritrovarsi improvvisamente vincitore. Pensare in grande anche in questo momento così delicato permette di mantenerci concentrati sull'obbiettivo finale, ovvero sull'estrazione della sestina vincente. Lo step finale in realtà riguarda il passaggio successivo, quando una volta ottenuta la vincita, ci chiederemo che cosa fare del nostro bottino. Kickstarter e la nostra Rubrica offrono anche per questo un'iniziativa oppure un progetto valido su cui investire una piccola fetta della nostra fortuna. Oggi parliamo di TechDen, un dispositivo ideato per grandi e piccoli. Quante volte infatti si sono create delle tensioni in famiglia a causa di smartphone e tablet? Per i genitori può voler dire dare vita a battaglie senza fine e perdere il controllo della situazione. TechDen invece combina una app per monitorare lo schermo dei dispositivi con una postazione per la ricarica della batteria. Si potrà stabilire così per quanto tempo ogni dispositivo dovrà rimanere acceso, il tempo di utilizzo e molto altro ancora. Il goal da raggiungere in 19 giorni è invece di poco più di 43 mila euro, con un versamento totale che finora supera i 35 mila.

© Riproduzione Riservata.