Mantova, donna accoltella i passanti per strada/ Ultime notizie: raptus omicida, morta bibliotecaria museo

Mantova, donna accoltella passanti per strada: ultime notizie Canneto sull'Oglio, badante polacca uccide bibliotecaria museo civico. Ferite altre tre persone in preda ad un raptus omicida.

01 settembre 2018 - agg. 01 settembre 2018, 21.22 Dario D'Angelo

Immagini di repertorio (Foto da Lapresse)

Un vero e proprio raptus, è quello che ha colto una donna di 58 anni che nel museo civico di piazza Gramsci a Canneto, Mantova, ha accoltellato a morte la bibliotecaria, Paola Beretta, lasciandola priva di vita in una pozza di sangue. La signora, una badante di origini polacche da poco in città, secondo quanto riportato da La Gazzetta di Mantova avrebbe poi tentato di dare seguito alla sua furia omicida: prima accoltellando all'uscita del musero un ignaro ragazzo di 30 anni che stava andando a salutare alcuni amici, poi ferendo di striscio un signore di 66 anni che stava spingendo la carrozzina della madre. L'attentatrice, dopo aver fatto cadere la donna sulla sedia a rotelle, ha tentato di infierire anche sull'uomo, che è però riuscito a respingerla da terra difendendosi a calci. La badante è stata finalmente bloccata dai passanti che le hanno prima lanciato addosso una bici e poi l'hanno atterrata con una bastonata. Tra i feriti, il più grave è il 30enne, colpito da 3 coltellate: trasportato in elicottero in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. (agg. di Dario D'Angelo)

DONNA ACCOLTELLA PASSANTI A MANTOVA

Ore di paura a Canneto sull'Oglio (Mantova) dove una donna, una badante polacca, per ragioni ancora da chiarire ha accoltellato dei passanti ferendo gravemente una donna che, stando a fonti non ufficiali riportate da La Voce di Mantova, sarebbe poi deceduta. Sempre lo stesso portale sottolinea come i fatti, verificatisi alle ore 17:30 di oggi, sabato 1 settembre 2018, avrebbero preso le mosse con l'ingresso della straniera all'Ecomuseo. E proprio all'interno di quest'area la badante polacca avrebbe accoltellato la prima vittima, quella poi rivelatasi più grave, ma la sua azione sarebbe continuata anche all'esterno, in piazza Gramsci, dove ad essere raggiunte dai suoi fendenti sarebbero state almeno altre 2 persone prima che la donna, in seguito ad una colluttazione, venisse finalmente tratta in arresto.

PERSONALE MUSEO SOTTO CHOC

Un evento evidentemente fuori dall'ordinario quello verificatosi alle 17:30 di oggi a Canneto sull'Oglio, Mantova, dove una badante polacca ha accoltellato i passanti uccidendo una donna e ferendone diverse. Secondo quanto riferito da La Stampa, la signora dell'est avrebbe agito "probabilmente in preda ad un raptus" nel museo civico di piazza Gramsci che ospita la collezione del giocattolo storico. E proprio il personale del museo, stando al quotidiano torinese, sarebbe tuttora sotto choc per quanto accaduto davanti ai propri occhi. Sul luogo dell'aggressione in pochi minuti sono accorsi gli uomini e le donne delle forze dell’ordine, che hanno blindato il paese e fermato la donna. A bloccarla materialmente, da quel che si apprende, sarebbe stato il comandante della polizia municipale di Asola. Sul posto anche elicotteri e mezzi di soccorso.

© Riproduzione Riservata.