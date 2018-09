Ponte Genova, scontro Toti-Di Maio su Autostrade/ Morandi, Governatore: “anche Mit ha colpe pesanti”

Crollo ponte Morandi, pronto il decreto "Salva Genova": ultime notizie, Governo diviso. M5s vuole esautorare Autostrade, Lega preferisce interventi a sostegno della città

10 settembre 2018 - agg. 10 settembre 2018, 16.52 Niccolò Magnani

Genova, crollo ponte Morandi (LaPresse)

Non si placa il livello dello scontro fra il Governatore Giovanni Toti e il Ministro Di Maio, e più in generale il Movimento 5 Stelle: dopo il nuovo “rilancio” del vicepremier M5s sulla nazionalizzazione delle Autostrade, il Commissario per l’emergenza del ponte Morandi replica durissimo «Se il Governo pensa in un rigurgito di centralismo della passata legislatura di fare una battaglia nazionale passando su Genova o imporre a Genova qualche ritardo pur di conquistare altri obbiettivi o di dettare l'agenda alle istituzioni locali siamo in un territorio opposto. Due anni per far partire l'infrastruttura è intollerabile e non succederà a Genova perché per farlo dovranno passare sulla mia faccia, sul mio corpo e su questa Regione». Non solo, per Toti l’appoggio del Governo è importante e prezioso, ma «Se le battaglie politiche nazionali legittime o non legittime, e non entro nel merito, dovessero ritardare anche di soli cinque minuti l'apertura di quel cantiere mi vedrebbero ferocemente contrario». Secondo la portavoce M5s Liguria, Alice Salvatore «Non è accettabile l'ultimatum che Toti si permette di dare al governo evocando o, peggio, minacciando una possibile 'pioggia di ricorsi' se solo qualcuno oserà mettere in dubbio il suo ruolo di commissario». Di contro, ancora Toti non usa mezzi termini quando afferma «Continuo ad essere contrario alle nazionalizzazioni, che non vuol dire che il governo non debba verificare il sistema delle concessioni e non solamente sul lato del concessionario società Autostrade, che ha certamente le sue colpe. Mi pare che anche il Ministero guidato da Toninelli abbia importanti responsabilità individuate dalla magistratura».

SINDACO GENOVA: “DEMOLIZIONE ENTRO FINE MESE”

Il sindaco di Genova Marco Bucci ha annunciato in mattinata che il ponte Morandi verrà demolito entro fine mese: «Se ci danno tutte le autorizzazioni, i tempi tecnici per l'apertura del cantiere per la demolizione di quanto resta del ponte Morandi spero che a fine mese, prima settimana di ottobre si può cominciare la demolizione. Questo secondo le informazioni che ho disponibili a oggi». Intervistato invece a L’aria che tira, il vicepremier Di Maio non solo annuncia che il Decreto Salva Genova è quasi pronto in CdM, ma rilancia un nuovo capitolo dell’ennesima questione sulla nazionalizzazione di Autostrade. «Se parliamo di rimettere a gara le autostrade ci sono due possibilità: o tornano ad Autostrade ed è l'arte dei pazzi o ci facciamo colonizzare da un concessionario straniero. Quindi necessariamente devono tornare allo Stato, vogliamo chiamarla gestione pubblica e non nazionalizzazione?», spiega il Ministro del Lavoro che si dice «assolutamente d’accordo con Matteo Salvini. Anche nella mozione che abbiamo votato in Parlamento è prevista una gestione pubblica nel futuro».

QUASI PRONTO IL DECRETO “SALVA GENOVA”

Il Decreto Salva Genova è quasi pronto, il problema è che il Governo è diviso nel contenuto e nel merito di quanto si propone alla città ligure per ripartire dopo l’orrendo crollo del 14 agosto scorso. Di Maio e Toninelli vorrebbero esautorare del tutto Autostrade per l’Italia, togliendo la concessione e non permettendo la presenza del board di Aspi nella ricostruzione del ponte Morandi. Ieri il vicepremier M5s ha promesso «brutte sorprese nei prossimi giorni per Autostrade per l’Italia», e questo fa pensare del tutto che il decreto Salva Genova possa contenere anche la sospensione della concessione di Aspi nel tratto del Morandi. Di contro però, con il sostegno a Fincantieri che resta per entrambi i partiti di Governo un’ottima scelta, v’è da segnalare la volontà della Lega di indirizzare il decreto più verso gli interventi diretti e di sostegno alla città di Genova nell’amministrare la fase di transito dal Morandi crollato al nuovo ponte firmato Renzo Piano. Come scrive oggi il Secolo XIX, «è in corso la mediazione della Lega, consapevole che un’azione del genere potrebbe aprire un grande contenzioso e ritardare la ricostruzione del viadotto con conseguenze esiziali per Genova e la Liguria».

CALATRAVA “ESCLUSO” PER RICOSTRUZIONE PONTE

In tutto questo, la novità di ieri dell’ennesima “dimissione” di un membro della Commissione Mit - Bruno Santoro, ingegnere che aveva svolto delle consulenze presso Aspi in passato nel merito del ponte Morandi - porta il livello delle indagini sulle responsabilità ad un passo critico, con diverse polemiche specie sull’asse Di Maio-Toti, con una intensa querelle andata in scena proprio ieri sui tempi della demolizione. Intanto, ha cercato di proporre una propria idea di ponte anche l’archistar spagnolo Santiago Calatrava, il padre di alcuni dei ponti più famosi al mondo (da noi a Venezia e Reggio Emilia i più noti, il secondo proprio sopra un’autostrada). «Anche lui, disponibile a progettare il ponte sul Polcevera. Offerta, però, per il momento gentilmente declinata dall’amministrazione regionale», riportano i colleghi genovesi del Secolo XIX, con la netta risposta data proprio dal sindaco Bucci «È stato spiegato che c’è Renzo Piano e che è genovese».

© Riproduzione Riservata.