ESTRAZIONE/ SiVinceTutto Superenalotto 12 settembre: la sestina vincente di oggi (236/2018)

12 settembre 2018 - agg. 12 settembre 2018, 20.39 Silvana Palazzo

Sono stati resi noti anche questo mercoledì i nuovi numeri del concorso SiVinceTutto del Superenalotto, il secondo del mese per il quale sono in tanti i giocatori che sperano di poter usufruire del ricco montepremi messo in palio. Basteranno anche solo due numeri della combinazione vincente estratta di settimana in settimana per poter iniziare a gioire. Ovviamente l'obiettivo sono i 6 punti ma in tanti siamo certi che si accontenteranno anche con qualche vincita di grado inferiore. Come in molti sapranno, l'estrazione della sestina avviene in modo simile a quella dei numeri del SuperEnalotto, dal quale nasce questo concorso speciale ma non ci saranno il numero Jolly e SuperStar. Sarà possibile inoltre scegliere ben 12 numeri sulla schedina mentre sarà sufficiente indovinarne la metà per iniziare a festeggiare. Non ci resta che recuperare la nostra schedina della settimana e consultare i sei numeri estratti confidando ancora una volta nella buona sorte! (Aggiornamento di Emanuela Longo)

SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto, è pronto a condividere la sua fortuna con tantissimi giocatori. Oggi, mercoledì 12 settembre, è in programma una nuova estrazione. Proprio in occasione del secondo concorso settembrino, il gioco fa sapere che da settembre 2016 sono oltre 50 i milioni vinti. Un grande traguardo raggiunto da quando questo gioco è stato rilanciato. Due anni fa infatti venne introdotta la nuova formula che ha sancito l'inizio di una rinnovata stagione di successo di questo gioco. Da allora tantissimi giocatori - da Nord a Sud - sono stati premiati. Tante le vincite distribuite, così come i sogni che sono stati realizzati, per un totale di 50 milioni vinti. Una somma straordinaria, condivisa appunto con i fan di SiVinceTutto. Il bello di questo gioco è che tutto il montepremi viene distribuito in un'unica sera. E le possibilità di ottenere un premio sono numerose: si vince indovinando 6, 5, 4, 3 e anche solo 2 numeri della combinazione estratta.

Dopo aver distribuito 50 milioni di euro, SiVinceTutto è pronto a regalare altri milioni e nuove emozioni ai giocatori italiani. L'estate sta finendo, ma anche oggi ci si può tuffare in un mare di fortuna. Avete i numeri giusti? Così potrebbe essere realizzato il tanto atteso “6”. Nessuno la settimana scorsa è riuscito a indovinare la combinazione fortunata, ma cinque giocatori ci sono andati vicini. Hanno fallito l'assalto per un solo numero, realizzando quindi il “5” da 1.863,30 euro per ognuno di loro. Sono 204 le schedine vincenti per quanto riguarda il “4”, che è valso 110,14 euro per ciascuno dei fortunati. E stasera come andrà? Lo scopriremo tra qualche ora, quindi se non avete giocato i vostri numeri fortunati potete rimediare subito. Noi intanto ricordiamo quanto accaduto la settimana scorsa, e in particolare la combinazione vincente di mercoledì scorso: 1-20-26-35-47-83. Buona fortuna invece per stasera!

81-59-1-3-13-74

