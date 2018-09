Toninelli, “Decreto Genova in CdM domani”/ Ponte Morandi, ultime notizie: ad Spea, “addolorato per tragedia”

Crollo ponte Morandi, Toninelli: "decreto Genova in CdM forse già domani", slitta revoca concessioni ad Autostrade. Ad Spea interrogato: "addolorato per la tragedia"

12 settembre 2018 Niccolò Magnani

Crollo Ponte Morandi a Genova (LaPresse)

È sempre un muro contro muro tra il Commissario Toti e il Ministro Toninelli, almeno fino a quando non inizierà seriamente e con “tutti i crismi” la demolizione e poi ricostruzione del Ponte Morandi crollato miseramente il 14 agosto scorso. In mattinata il Presidente della Liguria aveva spiegato che Autostrade è titolare di quel viadotto e non va tolta la concessione, altrimenti si rischiano inutili ritardi e soprattutto il pagamento economico rimarrebbe “scoperto” con inevitabili disagi e problemi di organizzazione in piena emergenza ricostruzione. «Non chi ricostruisce il ponte, ma chi ne ha la titolarità. Autostrade può anche non intervenire nella ricostruzione, ma avendone la titolarità pagherà il ponte e potrà affidare la ricostruzione ad aziende pubbliche, come Fincantieri, e ad aziende private, tutte necessarie a svolgere i diversi compiti alla ricostruzione», aveva spiegato Toti (qui tutti i dettagli e la cronaca della giornata di ieri, ndr). Oggi arriva la replica, a distanza, del Ministro Toninelli: «Il decreto su Genova potrebbe arrivare prestissimo in Consiglio dei ministri, forse addirittura già domani», spiega il Mit a margine del congresso nazionale degli ordini ingegneri.

AD SPEA ENGINEERING: “ADDOLORATO PER LA TRAGEDIA”

Toninelli per il momento non accenna al capitolo concessioni ad Aspi e forse in questo senso “conferma” le critiche esposte dal commissario Toti sulle problematiche della revoca per Autostrade. « in futuro «tutti i concessionari saranno vincolati a reinvestire buona parte degli utili nell’ammodernamento delle infrastrutture, dovranno rispettare in modo più stringente gli obblighi di manutenzione a loro carico e dovranno comprendere che l’infrastruttura non è una rendita finanziaria, ma un bene pubblico che il Paese», ha spiegato Toninelli senza fare accenno alla nazionalizzazione “estrema” delle autostrade, come invece fatto in un primo momento nelle scorse settimane post-crollo. Intanto a Genova è terminato l’interrogatorio di Antonio Galatà, amministratore delegato di Spea Engineering tra le persone informate sui fatti per l’inchiesta sul crollo del Morandi. Spesa è la società del gruppo Atlantia che stilò il progetto di retrofitting, ovvero i cantieri di rinforzi alle pile 9 e 10 del Morandi, mai giunto a conclusione proprio per il crollo del viadotto. «Ho risposto alle domande dei magistrati. Di più non posso dire siamo tutti addolorati per questa tragedia», ha spiegato Galatà uscendo dalla Procura genovese.

© Riproduzione Riservata.