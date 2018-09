Camionista giù dal ponte Morandi: “vivo grazie alla Madonna”/ Genova, video: “miracolato, salgo alla Guardia”

Camionista giù dal Ponte Morandi: "sono vivo grazie alla Madonna", spiegava Giancarlo Lorenzetto a PrimoCanale. Video, ecco perchè è salito oggi alla Guardia mantenendo la promessa

16 settembre 2018 Niccolò Magnani

Ponte Morandi a Genova: il camionista "miracolato" (LaPresse)

Il giorno dopo il tremendo crollo del ponte Morandi a Genova, quel camionista sopravvissuto dopo un volo nel vuoto per 45 metri aveva promesso in una intervista a Primo Canale che sarebbe andato a ringraziare la Madonna della Guardia. E così è avvenuto oggi, con lo stesso Giancarlo Lorenzetto che spiega ai colleghi genovesi il perchè di una promessa del genere fatta a poche ore dal volo choc, di fianco alle 43 vittime che invece non sono riuscite a salvarsi come lui. «Non capivo bene dove mi trovavo, ho aspettato i vigili del fuoco, ma sono uscito solo con qualche graffio e una contusione al collo», raccontava quel “miracolato” ancora incredulo per quanto successo. «Devo alla Madonna della Guardia l'essere salvo, qualche anno fa mi erano successe alcune cose ed ero salito al santuario. Mi ero portato una statua a casa e ieri mattina mi deve aver ascoltato», aveva spiegato a chi gli chiedeva il perché di quella “tranquillità” assurda dopo quanto successo solo qualche ora prima.

LA PROMESSA “MANTENUTA”: “SALITO ALLA GUARDIA”

Ebbene, non era “ingenua serenità” ma la convinzione che il mistero donatogli dal Cielo non fosse un qualcosa da “snobbare” ma da prendere invece molto sul serio. «Devo la mia vita alla Madonna della Guardia, quando starò meglio salirò sul monte Figogna» aveva poi ripetuto ancora qualche giorno dopo quel tremendo 14 agosto, fino alla promessa mantenuta oggi. Come scrive Primo Canale, «Lorenzetto ha portato una foto del luogo della tragedia dove si vede il suo camion rosso caduto nell'alveo del Polcevera e dietro ha scritto a penna: "14 agosto 2018 ore 11.37 devo ringraziare la Madonna della Guardia per grazia ricevuta perchè pur precipitando uscii indenne”». Un vuoto e una presenza, un mistero e una certezza: non sappiamo perchè Giancarlo sì e gli altri no, ma di certo quel camionista oggi vive per testimoniare qualcosa di più grande di lui che evidentemente gli "chiede" di rimanere su questa Terra per "annunciare" proprio quel mistero..

© Riproduzione Riservata.