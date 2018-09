PONTE GENOVA, FURIA MAIO-SALVINI SUL DECRETO DI CONTE/ Ultime notizie, perizia choc su stralli del Morandi

Ponte Morandi, Di Maio-Salvini contro Conte: "su Decreto Genova premier decide tutto da solo". Retroscena e ultime notizie: Governo Lega-M5s si spacca? Parla uno dei sopravvissuti

16 settembre 2018

Ponte Genova, frizioni nel Governo Conte (LaPresse)

Mentre sul fronte politico le polemiche sul Decreto Genova non si esauriscono, emergono nuovi dettagli inquietanti dalle perizie svolte in Procura sulle condizioni del ponte Morandi prima e dopo il crollo. Stando a quanto riportato dal Secolo XIX su fonti investigative, ci sarebbero meno cavi di quelli previsti dal progetto originario: «Un’assenza talmente diffusa di guaine protettive di quegli stessi cavi, in determinati punti, tale da far presumere un deterioramento completo, un utilizzo di materiali di montaggio quantomeno carente o addirittura una fase realizzativa dell’opera in cui si è passati sopra a componenti che, sulla carta, erano ritenuti fondamentali», spiegano i colleghi da Genova, sottolineando come in un nuovo report consegnato ai consulenti della Procura vi sono elementi tali da poter profondamente modificare la situazione investigativa nei prossimi mesi. Pare che potrebbero esserci difetti originari nell’infrastruttura e una “differenza” fra ciò che era stato progettato e come il ponte è stato poi effettivamente costruito. «Queste discrepanze riguarderebbero proprio gli stralli, i tiranti diagonali, anima in acciaio e rivestimento in cemento, il cui cedimento sarebbe stata la causa della strage che lo scorso 14 agosto ha provocato 43 vittime», conclude il Secolo XIX.

SALVINI-DI MAIO VS CONTE: “SU DECRETO HA DECISO DA SOLO”

La “maretta” nel Governo si agita ancora: anzi, non ha quasi mai smesso da quel ormai famoso CdM di giovedì scorso dove è stato approvato, con diverse resistenze, i Decreto Genova per iniziare a metter mano alla durissima situazione della città ligure dopo il crollo del Ponte Morandi, ad un mese dalla tragedia (qui tutte le ultime novità in merito, ndr). Ilario Lombardo sulla Stampa e il Secolo XIX ha riportato un retroscena che vedrebbe sia Salvini che Di Maio infuriati contro il Premier Conte che è intervenuto proprio venerdì in piazza De Ferrari per annunciare i contenuti del Salva Genova appena depositato in CdM. «Mica possiamo leggerlo adesso», avrebbero sbottato Tria e Moavero Milanesi dopo la presentazione del Decreto di Toninelli in Consiglio dei Ministri, ma è solo l’inizio di un’infuriata che vede il premier attaccato dai suoi stessi vice per aver «deciso tutto da solo», riporta il retroscena. « Salvini e Di Maio si sono imbufaliti per la mancata condivisione del testo su Genova. Ha irritato il comportamento di Conte, sospettato di voler confezionare in fretta il decreto per non arrivare a Genova a mani vuote e avere l’occasione, come ha poi fatto, di sventolare il testo davanti alla cittadinanza riunita a un mese dalla tragedia del ponte Morandi», scrive ancora Lombardo.

PONTE GENOVA, UN SOPRAVVISSUTO: “LO STATO CI AIUTI”

Se da un lato tutti i ministri anche ieri hanno confermato la loro fiducia “totale” in Giuseppe Conte, la mossa fatta su Genova non è piaciuta e potrebbe aver ricevuto un “ammonimento” per aver agito da solo senza confronti. Una situazione assai strana dettata però dalla stranezza e anomalia del Governo gialloverde: il tutto però mentre una città, una regione e una nazione chiedono di ricominciare subito e con decisione dopo la tragedia immane del Ponte Morandi. Ad un mese dal crollo di cose da fare ancora ve ne sono molte (anzi, “tutte” secondo il Commissario all’emergenza Toti) a partire dall’individuare il nome giusto per un Commissario alla Ricostruzione che possa avere pieni poteri (o quasi) nel rifondare il viadotto sul Polcevera. Intervistato da La Repubblica ha parlato nelle scorse ore Eugeniu Babin, 34enne moldavo tra gli scampati e sopravvissuti alla tragedia di Genova visto che stava attraversando il ponte in auto con la compagna: «Ho pregato con i genovesi – ha detto – durante il minuto di silenzio per le vittime del crollo. Sono sopravvissuto, ora apprezzo ogni attimo della vita ma c’è tanta rabbia per morti che si potevano evitare. Lo Stato ci aiuti fino alla fine del processo: finora nessuna parola».

