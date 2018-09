VENEZIA, RAGAZZINO MUORE SCHIACCIATO DA MULETTO/ Ultime notizie, amici giocavano a bordo del mezzo

Venezia, ragazzino muore schiacciato da muletto. La prima ipotesi: gioco finito male. Ultime notizie: indagini in corso sulla tragedia avvenuta all'interno di un deposito di materiali edili

16 settembre 2018 - agg. 16 settembre 2018, 22.53 Silvana Palazzo

Venezia, ragazzino muore schiacciato da muletto (Foto: LaPresse)

Il ragazzino di 13 anni morto schiacciato da un muletto all'interno di un cantiere edile a Venezia avrebbe perso la vita mentre insieme all'amico cercava di produrre delle evoluzioni con il mezzo. Questa una delle prime ricostruzioni degli inquirenti che dal pomeriggio di oggi stanno cercando di capire cosa sia accaduto all'interno dell'attività commerciale edile situata in un canale della Scomenzera. Stando a quanto emerso finora, come riportato da Il Messaggero, l'incidente rivelatosi fatale per l'adolescente sarebbe stato causato da una curva presa troppo stretta dai ragazzini a bordo del muletto. Il mezzo a quel punto sbilanciato si sarebbe rovesciato schiacciando sotto il suo peso il 13enne e lasciando illeso l'altro amico. (agg. di Dario D'Angelo)

VENEZIA, UN GIOCO FINITO MALE?

L'ennesima bravata che si trasforma in tragedia. Un ragazzo è rimasto schiacciato da un muletto all'interno di un deposito di materiali edili. È accaduto a Venezia, a pochi metri dal terminal automobilistico di piazzale Roma. Due amici, minorenni, si sono introdotti nel cantiere e per gioco hanno deciso di provare un muletto. Ma quel gioco si è trasformato in una tragedia per motivi che non sono ancora chiari. Non si sa ancora bene, infatti, come sia potuto accadere che uno dei due sia rimasto schiacciato dal muletto. Sta di fatto che il ragazzo è morto. Quando è scattato l'allarme sono arrivati sul posto i sanitari del Suem 118, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare la morte del minore. I carabinieri, la polizia, i vigili e la Capitaneria di porto hanno invece il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente. L'attività commerciale edile si trova in un canale della Scomenzera.

VENEZIA, RAGAZZINO MUORE SCHIACCIATO DA MULETTO

Quella del gioco finito male è la prima ipotesi sulla tragedia avvenuta domenica pomeriggio a Venezia, all'interno dell'area di commercio edile Boscolo Bielo. I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 18, stando a quanto riportato da Venezia Today, per il rovesciamento di un muletto. Le squadre dei pompieri intervenuti dal vicino distaccamento di Marittima, Mestre e Treviso non hanno potuto fare nulla quando sono arrivati con il personale medico del Suem 118: il ragazzino era già morto. L'amico della vittima invece è rimasto fortunatamente illeso. Sono quindi partite le operazioni di rimozione del muletto. Sul posto anche la questura. Ora bisogna accertare come mai i due giovani si trovassero all'interno di quella grande area. È probabile che si siano introdotti abusivamente all'interno. Sono in corso le indagini, quindi si attendono aggiornamenti che facciano chiarezza sulla tragedia.

