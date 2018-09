NIGER, RAPITO SACERDOTE ITALIANO DA JIHADISTI/ Ultime notizie Farnesina, Moavero "in contatto con Unità crisi"

Prete italiano rapito in Niger: Padre Pierluigi Maccalli, noto per la lotta contro le mutilazioni femminili, forse preso dagli jihadisti. Ultime notizie e il contenuto della sua missione

18 settembre 2018 - agg. 18 settembre 2018, 16.06 Niccolò Magnani

Padre Pierluigi Maccalli rapito in Niger (Facebook Fides)

“Assoluta priorità alla rapida soluzione del caso di padre Pierluigi Maccalli”: questa la richiesta dell’ambasciata italiana a Niamey alle autorità del Niger. Vi stiamo aggiornando sulla situazione legata al missionario nostrano, rapito da un gruppo armato di presunti jihadisti. L’obiettivo è quello di “evitare iniziative che possano mettere a rischio l’incolumità” di padre Maccalli, con il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanese che ha reso noto di essere “in costante rapporto con l’Unità di crisi della Farnesi”, riportano i colleghi di Tg Com 24. Originario della diocesi di Crema, Pierluigi Maccalli si trovava nella parrocchia di Bomoanga, diocesi di Niamey in Niger. Negli ultimi tempi aveva organizzato momenti di sensibilizzazione in relazione alla pratica della circoncisione delle ragazze e, sottolinea Avvenire, questo suo lavoro potrebbe essere considerato uno dei moventi per il rapimento. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

ANCORA DA COMPRENDERE LE RAGIONI

Non sono ancora note le motivazioni del rapimento di padre Gigi Maccalli, missionario della Società missioni africane (SMA), nel corso della sua missione di Bomoanga in Niger da presunti jihadisti. Secondo padre Armanino gli obiettivi sono “soldi e propaganda”, mentre il fratello del missionario, padre Walter Maccalli, ai microfoni dell’Agensir ha commentato: “Siamo in attesa che la Farnesina possa darci chiarimenti. Stanno lavorando per capire bene quale sia la situazione, ma non ci sono alcune notizie concrete al momento”. E a proposito delle ragioni del rapimento: "Sono stati realizzati ospedali e tante altre opere, ma non posso pensare che siano collegate al rapimento. Dobbiamo ancora capire come siano andate le cose”. Infine, il commento di padre Gigi: "Ci auguriamo con tutto il cuore che possa risolversi per il meglio. Ci sono cose di fronte alle quali non possiamo fare nulla, se non pregare e attendere con fiducia". (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

PADRE ARMANINO: "OBIETTIVO SOLDI E PROPAGANDA"

Padre Pierluigi Maccalli, missionario italiano che da anni opera in Africa, potrebbe essere stato rapito da alcuni jihadisti. Come riferito da diversi organi di informazione online, a cominciare dai colleghi di RaiNews.it, la procura di Roma ha aperto un fascicolo, al momento verso ignoti, con l’accusa di sequestro di persona a scopo di terrorismo. Sembrano esservi ormai pochi dubbi in merito alla matrice terroristica dello stesso gesto, vista anche la presenza massiccia nella zona di terroristi provenienti dalle nazioni del Mali e del Burkina Faso, pronti a commettere atti ignobili nei confronti dei cristiani, che vengono definiti dagli stessi affiliati all’Isis, degli infedeli. Padre Pierluigi Maccalli è stato rapito nella notte fra lunedì 17 settembre e martedì 18, e al momento il gesto non è ancora stato rivendicato ne tanto meno sono giunte alle autorità delle richieste di riscatto: sono attese novità nelle prossime ore. Contattato da Il Fatto Quotidiano, Mauro Armanino, missionario a Niamey, ha spiegato: «È senza dubbio un rapimento a scopo di riscatto. Pierluigi è un missionario bianco ed europeo, indifeso, un obiettivo facile. Inoltre è un’importante azione di propaganda: tutto il mondo ne parlerà». (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

PRETE ITALIANO RAPITO IN NIGER

La notizia terribile di un altro prete italiano rapito in Africa arriva purtroppo nella nostra redazione questa mattina, quando il missionario Padre Mauro Armanino ha diffuso l’orrendo rapimento del suo compagno di missione Sma (Società delle mIssioni africane) Padre Pierluigi Maccalli. Avviene tutto in Niger dove il sacerdote italiano era ospite dopo diversi anni passati in Costa d’Avorio: il prelato, originario della Diocesi di Crema, era in visita alla parrocchia Bomoanga nella diocesi di Niamey. «Padre Pierluigi Maccalli, della Società delle Missioni Africane (Sma), è stato rapito da presunti jihadisti nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 settembre», spiega Armanino alla agenzia vaticana Fides, sottolineando come «Da qualche mese la zona si trova in stato di urgenza a causa di questa presenza di terroristi provenienti dal Mali e il Burkina Faso». Si pensa dunque che possano essere stati proprio degli attivisti jihadisti che operano nella zona, inferociti contro la pratica missionaria di questo umile prete italiano che da anni si batte per evangelizzare e salvare da morte e violenza il popolo del Niger.

LA MISSIONE DI PADRE PIERLUIGI MACCALLI

Come riporta l’Avvenire, Maccalli da tempo metteva in atto l’impianto centrale della missione cattolica nell’Africa più nera: «evangelizzazione e promozione umana: scuole, dispensari e formazioni per i giovani contadini». Il sacerdote rapito in Niger, era particolarmente attento all'inculturazione e sono stati parecchi i momenti nel recente passato in cui era riuscito ad organizzare incontri per la sensibilizzazione in relazione alla pratica della circoncisione delle ragazze, oltre alle altre pratiche ignobili di mutilazioni genitali delle giovane donne africane. In particolare, la missione di omoanga ha un programma di impegno di Promozione Umana e di Sviluppo attraverso le sue cellule di base chiamate Csd (Comité de Solidarité et Developpement).

