Raid a Napoli, Ospedale del Mare: allagati locali Pronto Soccorso/ Ultime notizie, ira De Luca: “è sabotaggio”

Napoli, Ospedale del Mare: raid nella notte, allagati tutti i locali del nuovo Pronto Soccorso. Ira dell'Asl e di De Luca: "atto camorristico di sabotaggio", le ultime notizie

02 settembre 2018 Niccolò Magnani

Napoli, Ospedale del Mare (LaPresse)

Un grave atto di sabotaggio in cui però i responsabili, al momento, restano “oscuri”: è quanto successo a Napoli nelle scorse ore presso l’Ospedale del Mare, uno dei centri sanitari più avveniristici del Sud Italia. Sono stati infatti allagati nella notte i locali del Pronto Soccorso la cui inaugurazione è prevista tra qualche giorno, circa a metà settembre: stando a quanto riportato dal direttore generale della Asl Napoli, Mario Forlenza, «è un atto intimidatorio con ignoti che hanno ostruito lo scarico di un lavabo, utilizzando delle guarnizioni in gomma, aprendo l'acqua del lavandino e provocando l'allagamento che ha, in parte, danneggiato la controsoffittatura». Come riporta Il Mattino di Napoli, il direttore sanitario Giuseppe Russo ha allertato tutte le autorità appena avvertito del grave atto vandalico con i vigili del fuoco intervenuti assieme ai poliziotti del Commissariato San Giovanni. «Se, come sembra evidente dai primi sopralluoghi, l'allagamento è doloso, è stato provocato con un solo intento: affermare con un metodo camorristico che quel pronto soccorso non deve aprire, che nella sanità campana le cose devono restare come sono», spiega ancora il direttore dell’Asl.

LA DENUNCIA DI VINCENZO DE LUCA

Seppure al momento non è messo in dubbio la regolare inaugurazione della parte nuovissima della struttura tra qualche giorno, è evidente come la città e la Regione si interroghino sul motivo e sui responsabili di tale raid: «l problema - aggiunge Forlenza- non è il danno in sé, al quale possiamo porre rimedio in poco tempo, è la gravità del gesto», che dà poi notizia della denuncia presentata subito contro ignoti. Il Governatore Vincenzo De Luca dà manforte e attacca «Abbiamo denunciato alla Procura della Repubblica quanto è accaduto stanotte all'Ospedale del Mare. Ancora un sabotaggio, un'azione premeditata che ha provocato l'allagamento dei locali e dei corridoi di accesso del Triage, quelli che saranno aperti tra pochi giorni, con il nuovo pronto soccorso del presidio. Riconfermiamo l'apertura del pronto soccorso il 15 settembre prossimo», scrive su Facebook il Presidente della Regione Campania.

