Torino, accoltella al cuore compagno dopo lite in casa/ Ultime notizie: coppia soffriva di problemi psichici

Torino, accoltella al cuore compagno dopo lite in casa: coppia soffriva di problemi psichici. Le ultime notizie: omicidio a Nichelino, la donna ha confessato

02 settembre 2018 Silvana Palazzo

Torino, accoltella al cuore compagno dopo lite in casa (Foto: LaPresse)

Una donna ha accoltellato e ucciso il compagno a Nichelino, nell'hinterland di Torino. L'omicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 2 settembre, in un appartamento del quinto piano di via Juvarra 56. Giuseppe Marcon, questo il nome della vittima, è stato aggredito dalla compagna Silvia Rossetto al culmine di una lite furibonda scoppiata in cucina. Secondo le prime ricostruzioni, riportate da La Stampa, la 47enne avrebbe spiegato ai carabinieri che durante la discussione l'uomo, 65 anni, le avrebbe messo le mani al collo. A quel punto lei si sarebbe difesa prendendo un coltello da cucina, poi ha colpito al petto l'uomo, uccidendolo praticamente sul colpo. I militari dell'Arma ora stanno cercando di ricostruire tutta la drammatica vicenda per capire anche se nella coppia ci fossero state delle altre problematiche in precedenza. A dare l'allarme è stata la mamma della donna, avvertita dalla figlia dopo aver colpito mortalmente il coniuge.

Silvia Rossetto, la donna che ha confessato l'omicidio del compagno di 65 anni con una coltellata al cuore, è stata arrestata. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, pare che vittima e omicida soffrivano di problemi psichiatrici. La lite tra i due sarebbe scoppiata per futili motivi, poi si è trasformata in una vera e propria aggressione che ha portato all'omicidio di Giuseppe Marcon. Non c'è stato nulla da fare per l'uomo, che è morto subito. Mancavano pochi minuti alle 19 quando una donna di 47 anni, al culmine di un litigio, ha afferrato un coltello e ha colpito il convivente, di 18 anni più vecchio. Dopo aver confessato l'omicidio, è stata bloccata dai carabinieri che ora dovranno indagare sull'accaduto.

