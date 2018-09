LOTTO/ Estrazioni di oggi 10eLotto, Superenalotto, 22 settembre 2018: i numeri vincenti! Video

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 22 settembre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.114/2018: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

22 settembre 2018 - agg. 22 settembre 2018, 19.26 Morgan K. Barraco

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Meno di un'ora alle estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto ed ecco di nuovo la nostra rubrica più attesa. I numeri ritardatari del Lotto continuano a far dannare i giocatori italiani che di concorso in concorso puntano su di loro convinti che sarà la volta buona per vederli ricomparire fra gli estratti. Per i più attesi, almeno giovedì sera, non è stato questo il caso. Continua il periodo di latitanza del numero 82 sulla ruota di Firenze, assente ormai da 167 punti e con quota 200 da non considerarsi ormai un miraggio. Seguono il numero 18 sulla ruota di Venezia, assente fra gli estratti da 144 concorsi consecutivi, e il numero 54 sulla ruota di Torino, che non fa capolino da 133 turni. Ai piedi del podio troviamo il numero 27 sulla ruota di Genova, mentre ha suonato la carica dei 102 il numero 78. New entry in un sempre più affollato club dei 100 è il numero 64 sulla ruota di Torino. Prossimo indiziato a farne parte? Il numero 86 su Bari, fermo ancora a 98 turni di assenza. (agg. di Dario D'Angelo)

CRESCE L'ATTESA PER LA PROSSIMA ESTRAZIONE

Lotto, Superenalotto e 10eLotto accompagneranno presto tutti i giocatori verso una nuova estrazione. Numeri vincenti e premi ritornano in scena questa sera grazie al nuovo concorso, dove i bottini previsti dalla Sisal potrebbero schizzare fino alle stelle. Le premesse sono più che buone ed il merito è senza dubbio anche di quanto accaduto nell'ultimo appuntamento. Un fortunello della provincia di Bari, di Monopoli, ha realizzato infatti un terno e tre ambi sulla Nazionale ed ha conquistato 237.500 euro in premio. La vincita più alta dell'estrazione e la quinta in posizione se si considera la classifica da inizio anno. Terno secco invece a La Spezia, del valore di 25 mila euro grazie ad una giocata su Milano. Cavaria con Premezzo, nel Varesotto, indovina invece 24.900 euro. Per il 10eLotto la vincita più alta è invece quella di Fisciano, nel Salernitano. Un appassionato ha imbroccato un 8 vincente del valore di 10 mila euro. Barberino Val d'Elsa, in provincia di Firenze, realizza invece un 7 con Opzione Oro e estrazione frequente del valore di 6 mila euro, mentre Villabate si distingue con un bottino identico, grazie ad un 6 Doppio Oro ed estrazione immediata.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Nessuna vittoria del Jackpot nell'ultimo concorso del SuperEnalotto. E questo non vuol dire altro che un ritorno del montepremi anche nell'estrazione di stasera. Aumenta ovviamente il bottino, pari a 41,7 milioni di euro, a cui vanno sommate tutte le vincite secondarie. Com'è andato l'ultimo appuntamento? Le quote maggiori hanno vissuto un leggero rialzo, mentre quelle minori continuano a rimanere all'interno della media settimanale. Al primo posto si posiziona il 5 con un premio da poco più di 52 mila euro, realizzato da 3 giocatori. Un unico vincitore invece per il 4+, con un premio da oltre 41 mila euro. 100 appassionati centrano il 3+ del valore di 2.823 euro, mentre 389 vincitori conquistano i 413,23 euro messi in palio dal 4. Continua la classifica con ilk 3, del valore di 28,23 euro e centrato da 17.023 appassionati, mentre 275.786 giocatori imbroccano il 5 da 5,39 euro. Si chiude la classifica con le tre quote standard del SuperStar. In prima linea il 2+ da 100 euro, donato a 1.543 vincitori, mentre 11.277 giocatori hanno azzeccato i 10 euro dell'1+. Infine abbiamo i 5 euro dello 0+, centrato da 25.296 appassionati.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Gli appassionati del Lotto sono già in moto da giorni per partecipare al concorso di questa sera. Molti giocatori però devono ancora terminare il turno di lavoro oppure accompagnare i figli a fare acquisti per la scuola. E' fin troppo semplice dimenticare l'estrazione e perdere di vista il gioco. In questo modo però non si potrà partecipare all'appuntamento di oggi. Per fortuna esiste una soluzione anche per i ritardatari più tenaci: la nostra Rubrica ha già pronta per voi una notizia ed il consulto della smorfia napoletana. Oggi parliamo di anime gemelle. In quanti cittadini in tutto il mondo sperano un giorno di poter incontrare la dolce metà? Anche per questo nel corso del tempo sono nate sempre più agenzie a tema e persino app per il cellulare. La versione di Tinder realizzata in Giappone promette però di non dover spendere cifre importanti e nemmeno di possedere uno smartphone di ultima generazione. Basterà infatti recarsi in uno dei distributori automatici di Honk Kong ed acquistare l'incontro prescelto con uomini e donne. Ogni scomparto del macchinario distribuisce una Capsula del Destino, in cui è contenuto ogni dettaglio del single. L'unico pagamento richiesto è di 20 dollari giapponese in monete, ovvero una cifra che si aggira attorno ai due euro. Cosa rivela la smorfia: abbiamo l'incontro, 19, l'amore, , l'anima gemella, 85, il distributore, 42, e il destino, 30. Come Numero Oro scegliamo invece la capsula, 14.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il momento dell'estrazione del SuperEnalotto si avvicina: il Jackpot ha già aumentato il proprio tesoretto e si rimetterà in gioco questa sera, sfidando ancora una volta gli appassionati della Sisal. Alcuni giocatori si sentono già la vittoria in tasca ed hanno persino pensato a tutte le azioni da compiere subito dopo la vincita. Altri invece navigano ancora in alto mare e sperano solo di conquistare uno dei premi previsti dal gioco. In ogni caso bisognerà però pensare a come spendere il nostro bottino, dopo aver fatto naturalmente i dovuti festeggiamenti. La nostra Rubrica vi propone anche oggi un progetto lanciato su KickStarter, che piacerà di certo agli appassionati dei rompicapo. The Venn Puzzle sfrutta infatti una sfera provvista di diversi incastri che devono combaciare alla perfezione. Un'impresa che a prima vista potrebbe sembrare semplice, ma che nasconde in realtà diverse difficoltà. Anche se il suo aspetto potrebbe ingannare, le tre facce che compongono la sfera nascondono delle insidie da superare, da soli oppure in compagnia degli amici, magari in una sfida a squadre. Il goal è di circa 8,5 mila euro, ma ne sono già stati versati oltre 40 mila, mentre l'asta rimarrà aperta ancora per 26 giorni.

© Riproduzione Riservata.