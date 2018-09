Marina Abramovic aggredita con un quadro/ Ultime notizie Firenze, uomo fermato: “L'ho fatto per la mia arte”

Marina Abramovic aggredita a Firenze: fan spacca un quadro in testa all'artista-performer. Follia a Palazzo Strozzi dove è in scena la mostra The Cleaner: le ultime notizie

23 settembre 2018 - agg. 23 settembre 2018, 21.57 Niccolò Magnani

Marina Abramovic aggredita a Firenze (LaPresse)

Marina Abramovic è stata aggredita oggi a Firenze mentre usciva da Palazzo Strozzi, dove è in corso una sua mostra. L'aggressore è stato fermato subito dopo, l'artista sta bene. «Tutto ad un tratto mi ha sbattuto in testa violentemente il quadro, intrappolandomi dentro la cornice», ha dichiarato l'artista serba, spiegando che è successo tutto molto velocemente. «Ero sotto choc», ha aggiunto Abramovic, tranquillizzata dal direttore di Palazzo Strozzi nel retro del bar che si trova all'interno del cortile. «La prima cosa che ho chiesto è stata: voglio parlare con lui, voglio sapere perché l'ha fatto. Perché questo odio contro di me? Tutti sono rimasti molto sorpresi che volessi parlare a questa persona. Ma io sono così. Non fuggo mai dai problemi». E lui le avrebbe detto: «L'ho dovuto fare per la mia arte». Si tratta del primo episodio di questo tipo per Marina Abramovic, che ha ammesso di faticare a capirlo. «Con la violenza sugli altri non si fa arte. Anche io sono stata una giovane artista non famosa ma non ho mai fatto del male a nessuno». (agg. di Silvana Palazzo)

CHI È L'UOMO CHE L'HA COLPITA

Si chiama Vaclav Pisvejc ed è un sedicente artista l'uomo che questa mattina ha aggredito Marina Abramovic nel cortile di Palazzo Strozzi, a Firenze, tirandole in testa un quadro. Come riportato da Il Post, l'aggressore dell'artista serba naturalizzata statunitense non è nuovo ad episodi del genere, è stato arrestato dalle forze dell'ordine e potrebbe ora essere incriminato per violenza privata. Pisvejc, di nazionalità ceca, in passato ha già "colpito" a Firenze: nel 2012 aveva tappezzato l’ex convento di Sant’Orsola, nel centro della città, con finti dollari; nel 2014 la sua impresa si era tradotta nello sdraiarsi nudo in via Zannetti, vicino al Duomo, mentre nel 2015 aveva replicato questa sua dubbia forma d'arte addirittura all'interno della chiesa. Oggi il quadro spaccato (incorniciato ma per fortuna senza vetro) in testa a Marina Abramovic: la speranza è che questa rimanga la sua opera ultima. (agg. di Dario D'Angelo)

MARINA ABRAMOVIC, QUADRO SPACCATO IN TESTA A PALAZZO STROZZI

Follia totale a Palazzo Strozzi, Firenze, questa mattina: Marina Abramovic, la performer-artista nota in tutto il mondo, stava uscendo dal museo dove in questi giorni è in scena con la mostra “The Cleaner” quando un fan-sedicente artista le ha letteralmente spaccato un quadro in testa, ferendola per fortuna non in maniera grave. Poco dopo le ore 13, la performer serbo-americana di 71 anni stava firmando diverse copie del catalogo dell'esposizione-tributo quando un uomo le si è avvicinato - spiega La Nazione - con una tela in mano, un ritratto della Abramovic pare e l’ha scaraventato contro l’artista rimasta incredula. Immediatamente bloccato l’autore del gesto, un 50enne “sedicente” artista che non sarebbe tra l’altro nuovo ad atti del genere anche nel recente passato. Mai però un’artista così nota del calibro della Abramovic, rimasta shoccata e accompagnata in un bar vicino a Palazzo Strozzi dove è stata medicata e soccorsa.

SINDACO FIRENZE: “SOLIDARIETÀ A MARINA ABRAMOVIC”

Immediata la reazione del sindaco di Firenze, Dario Nardella, che su twitter ha scritto: «Un uomo, non nuovo a questo tipo di gesti, ha colpito alla testa Marina Abramovic con una tela. Per fortuna lei non si è fatta niente e l’uomo è stato fermato. Solidarietà totale a Marina!». Il caso sta scuotendo non solo i social ma l’intero panorama culturale italiano, dopo che già negli scorsi giorni la mostra della Abramovic aveva suscitato non poche polemiche. «In molti infatti si soffermano per l'immancabile selfie soprattutto davanti a "Imponderabilia", la performance che invita i visitatori a passare attraverso i corpi svestiti du una performer e di un performer, opera che già fece discutere nel 1977», spiega Repubblica avvisando che è scattata la censura su quelle immagini, subito rimosse da tutti i social. Secondo quanto riportato dai colleghi de La Naziona, pare che la stessa Marina abbia voluto in seguito parlare con il suo aggressore per chiederli il motivo di un tale gesto, ma il 50enne non ha voluto rispondere in nessun modo.

© Riproduzione Riservata.