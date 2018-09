RAPINA CHOC A LANCIANO/ Un'arma in casa non può sostituire ciò che manca

Lanciano: due coniugi ultrasessantenni legati, rapinati e picchiati da quattro balordi con cappuccio. Il male si infila ovunque. Ma va sconfitto con la libertà. CRISTIANO GUARNERI

24 settembre 2018 Cristiano Guarneri

Il male si infila nelle nostre case piene di grate e di allarmi e ci toglie il respiro. Lanciano, in provincia di Chieti, non è che l'ultimo teatro di questo assalto senza fine. Due coniugi ultra sessantenni legati, rapinati e picchiati da quattro balordi con cappuccio. Non ci sono vigilantes né soldati in numero congruo a presidiare tutto. Non ci saranno mai muri o porte o tetti sufficientemente invalicabili. Allora armiamo chi sta in casa. Diciamo a tutti che un revolver sotto il cuscino li terrà lontani, i balordi; o ci consentirà di metterli in fuga se varcassero la porta. Facciamo una legge che lo permetta. Dichiarazioni infuocate a favore di una legittima difesa a maglie larghe. Subito e senza esitazioni. Basterà? Basterà davvero?

Ieri, qualche ora dopo la notizia di Lanciano, in una scuola paritaria della città in cui vivo si festeggiava l'inizio anno con un motto ardito: "C'è un posto per tutti e una strada per ciascuno". In questa vita torbida, insomma, in quest'epoca di incertezze e violenza, non c'è uomo o donna che non possa scegliere il bene. Sempre. È così scandaloso pensarlo anche di quei quattro incappucciati? Cosa potrà convincerli a farlo? E noi, abbiamo forse la matematica certezza, noi, di quel "posto" e di quella "strada"?

Tempo fa ho visitato un luogo che accoglie minori con situazioni difficili alle spalle. È un posto conosciuto poco ma che funziona molto. Si chiama "Fattoria della Carità", ci vivono ragazzi di nazionalità diverse, un minestrone di etnie con altissimo rischio di incomprensione e violenza. Non è mai successo nulla. Anzi, succede spesso una cosa che si vede poco altrove: ci si ascolta. Si impara che l'altro non è solo ciò che appare in superficie. Si impara che il "fare spazio" non è un'operazione a perdere, ma apre alla scoperta che l'unico modo di costruirsi è "in relazione con".

"Imparare", ecco. Un verbo sconfitto eppure così necessario in quest'epoca. L'educazione è il vero punto su cui far leva oggi. Che lo Stato si accorga delle mille, piccole scuole o fattorie o comunità che sono "un posto e una strada per ciascuno" e le sostenga, dunque. Le valorizzi, permetta il loro moltiplicarsi, dia modo che si raccontino ovunque. Sono luoghi e persone che insegnano che il "giusto" non è chi non sbaglia mai, ma è l'uomo che sa perché è al mondo. Luoghi e persone in cui, come dice il Salmo, "Misericordia e Verità si incontreranno", in cui l'uomo impari a dire il vero senza compromessi e, nello stesso tempo, a esser pieno di perdono, del dar la vita l'uno per l'altro. Luoghi e persone che raccolgono il grido che fu di un tormentato personaggio di Oscar V. Milosz: "Ah! Come colmarlo quest'abisso della vita? Che fare?" e azzardano una risposta. E a noi che siamo cocciuti, mostrino l'attesa, il saperci aspettare, il riprovare a dirci perché vale il bene più che il male. Senza perderci di vista mai, come Dio fa con ognuno.

